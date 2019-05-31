 РНБО обговорить, чи готова Україна відкрити ринок електроенергії з 1 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

РНБО обговорить, чи готова Україна відкрити ринок електроенергії з 1 липня

Засідання РНБО 31 травня цілковито присвятять проблемам енергетики, повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк. Одна з тем - відкриття ринку оптової електроенергії в Україні, яке раніше планували на 1 липня.

Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк

Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк (фото з архіву)

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на засіданні у п'ятницю, 31 травня, обговорить, чи готова Україна запровадити нову модель ринку електроенергії з 1 липня. Засідання цілковито присвятять проблемам енергетики і проведуть у новому форматі - наради членів РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "1+1" 30 травня.

"Є різні позиції генерації, є різні позиції зарубіжних партнерів про те, коли потрібно впроваджувати ринок, чи готова сьогодні система, чи були вжиті заходи, щоб ринок запрацював з 1 липня. Є дуже багато питань по суті, чи готова система", - анонсував він.

Відкриття ринку електроенергії з 1 липня може призвести до підвищення тарифів і "створити нестабільність", додав Данилюк. За його словами, наслідки зрозумілі й потрібно "порівняти різні сценарії", передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Відкриття ринку оптової електроенергії можуть відкласти

Нагадаємо, Світовий банк, ЄС і Європейський інвестиційний банк порадили Києву відкласти реформу через "неготовність нормативно-правової бази й необхідних ІТ-систем".

28 травня комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки не зміг розглянути на засіданні законопроекти про перенесення запуску ринку на три місяці.

29 травня у Службі безпеки України (СБУ) застерегли від дестабілізації енергетичної системи України. Там вважають, що енергетична галузь не готова до нової моделі ринку. Про це йшлось в листі першого заступника голови СБУ Івана Баканова голові Верховної Ради України Андрію Парубію і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

Запуск нового ринку електроенергії з 1 липня може обернутися підвищенням тарифів для громадян. Про це заявив у інтерв'ю DW очільник державної енергетичної компанії "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук. "НЕК "Укренерго" керує об’єднаною енергосистемою України.

Як повідомлялось, від 1 липня ціни на електроенергію в Україні 

мали б визначатися на нових ринкових засадах. Це передбачено законом "Про ринок електричної енергії", який Верховна Рада ухвалила ще у 2017 році. Відтоді Україна мала створити необхідну нормативну базу й технічні умови для відкриття ринку.

DW.COM

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Докладно

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