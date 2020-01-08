РНБО: На місці падіння літака МАУ в Ірані шукатимуть уламки зенітної ракети з РФ

У РНБО заявили, що українські експерти мають намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети на місці катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ.
Українські експерти мають намір провести пошуки уламків російської ракети зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Тор" на місці катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані. Ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор", є однією з версій раптового падіння українського літака в Ірані, написав своїй сторінці у Facebook у четвер, 9 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов.
Секретар РНБО заявив, що на нараді за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації, вивчаються різні версії катастрофи.
"Серед основних версій: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор", бо інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака внаслідок терористичного акту", - повідомив Данілов.
До складу комісії включено фахівців, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" МН-17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук", яка збила малайзійський літак.
За словами Данілова, які наводить видання "Цензр.нет", українська комісія з розслідування авіакатастрофи, яка нещодавно прибула до Ірану, зараз погоджує з владою країни питання виїзду на місце катастрофи. Там експерти планують провести пошук уламків російської ракети ЗРК "Тор", ураження якою є однією з основних версій щодо можливих причин катастрофи.
Перші висновки іранських слідчих
Раніше іранські слідчі з комісії, яка з'ясовують причини авіакатастрофи, внаслідок якої загинули 176 осіб, повідомили, що Boeing 737 компанії МАУ був охоплений полум'ям ще у повітрі. Також у комісії під керівництвом Організації цивільної авіації Ірану зазначили, що екіпаж українського літака намагався повернути літак в аеропорт Тегерана, однак не звертався з проханням по допомогу через радіозв'язок.
При цьому обидві так звані чорні скриньки були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена.
Раніше в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що не передадуть чорні скриньки з розбитого літака компанії Boeing чи американцям.
Авіалайнер, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. На борту було 11 українців, більшість жертв - громадяни Ірану та Канади.
За кілька годин до авіакатастрофи українського літака під Тегераном Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні перельоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток. У FAA вважають, що загострення ситуації на Близькому Сході становить потенційну загрозу для американської цивільної авіації. Це рішення FAA оголосили невдовзі після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку.