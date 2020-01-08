РНБО: На місці падіння літака МАУ в Ірані шукатимуть уламки зенітної ракети з РФ

Українські експерти мають намір провести пошуки уламків російської ракети зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Тор" на місці катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані. Ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор", є однією з версій раптового падіння українського літака в Ірані, написав своїй сторінці у Facebook у четвер, 9 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов.

Секретар РНБО заявив, що на нараді за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації, вивчаються різні версії катастрофи.

"Серед основних версій: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор", бо інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака внаслідок терористичного акту", - повідомив Данілов.

До складу комісії включено фахівців, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" МН-17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук", яка збила малайзійський літак.

За словами Данілова, які наводить видання "Цензр.нет", українська комісія з розслідування авіакатастрофи, яка нещодавно прибула до Ірану, зараз погоджує з владою країни питання виїзду на місце катастрофи. Там експерти планують провести пошук уламків російської ракети ЗРК "Тор", ураження якою є однією з основних версій щодо можливих причин катастрофи.

Перші висновки іранських слідчих

Раніше іранські слідчі з комісії, яка з'ясовують причини авіакатастрофи, внаслідок якої загинули 176 осіб, повідомили, що Boeing 737 компанії МАУ був охоплений полум'ям ще у повітрі. Також у комісії під керівництвом Організації цивільної авіації Ірану зазначили, що екіпаж українського літака намагався повернути літак в аеропорт Тегерана, однак не звертався з проханням по допомогу через радіозв'язок.

При цьому обидві так звані чорні скриньки були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена.

Раніше в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що не передадуть чорні скриньки з розбитого літака компанії Boeing чи американцям.

Авіалайнер, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. На борту було 11 українців, більшість жертв - громадяни Ірану та Канади.

За кілька годин до авіакатастрофи українського літака під Тегераном Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні перельоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток. У FAA вважають, що загострення ситуації на Близькому Сході становить потенційну загрозу для американської цивільної авіації. Це рішення FAA оголосили невдовзі після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку.