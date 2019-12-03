РНБО затвердила "основний" сценарій дій з огляду на саміт у Парижі

На закритому засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України під головуванням президента Володимира Зеленського в суботу, 7 грудня, було затверджено один зі сценаріїв розвитку подій з огляду на можливі результати "нормандського" саміту в Парижі 9 грудня. Про це за підсумками засідання повідомив журналістам секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні на засіданні РНБО було ухвалено один зі сценаріїв, який буде втілюватися в життя як основний наразі", - сказав Данілов, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". При цьому він наголосив, що Київ має сценарії на випадок будь-яких результатів і домовленостей на запланованій зустрічі в "нормандському форматі".

"Варіанти є на будь-який випадок: якщо ми домовимося, якщо ми домовимося частково, якщо ми домовимося повністю. На будь-який випадок у нас є п'ять наших варіантів. Всі органи центральної влади, Збройні сили, всі спеціалізовані органи готові до будь-якого сценарію", - запевнив Данілов.

Розвиток подій залежить від результатів саміту

Секретар РНБО заявив про можливість різного розвитку конфлікту на Донбасі після саміту в Парижі в залежності від результатів переговорів: "може бути і ескалація конфлікту, і припинення конфлікту".

Данілов також додав, що президент Зеленський поїде на зустріч "озброєний певною інформацією".

Серед завдань, які ставить Київ при реалізації різних сценаріїв, секретар РНБО вказав на прагнення української влади "повернути полонених", котрі перебувають на Донбасі, в окупованому Криму та на території Росії, "припинити вогонь на Донбасі". Ще одне питання, котре розглядають у Києві, - повернення Україні контролю над кордоном і вже потім питання проведення місцевих виборів у окремих районах Донецької та Луганської областей.

Питання Криму

Крім врегулювання конфлікту на Донбасі, Данілов вказав і на важливість вирішення питання анексованого Росією півострова Крим. "Питання Криму ми не знімаємо з порядку денного, тому що питання Криму також для нас є ключовим. Ми свої землі, які належать Україні, ми свою територіальну цілісність будемо захищати", - сказав Данілов у коментарі журналістам.

Нагадаємо, зустріч глава держава та урядів Німеччини, Франції, Росії та України в так званому "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня в Парижі. Востаннє таку зустріч проводили 2016 року.