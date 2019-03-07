РНБО: Замість "Укроборонпрому" планується створити окремий держорган

Замість державного підприємства "Укроборонпром" планують створити окремий державний орган з розширеними повноваженнями. Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергій Кривонос в ефірі "5 каналу" в суботу, 27 квітня. "Замість держконцерну буде створений окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть підпорядковані підприємства-учасники концерну", - сказав він.

За його словами, реформування "Укроборонпрому" сприятиме зменшенню корупційних ризиків. "Відповідно до нового законопроекту буде ліквідовано велику кількість існуючих фірм-"прокладок", - зазначив заступник секретаря РНБО. За його словами, законопроект також передбачає підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення.

Раніше український уряд ухвалив рішення, згідно з яким керівництво державного концерну "Укроборонпром" та інших оборонних підприємств з часткою держави понад 50 відсотків, перевірятимуть на поліграфі. Це рішення прийнято для реформування оборонно-промислового комплексу і підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення.

План заходів передбачає також залучення фахівців країн-партнерів до роботи наглядової ради "Укроборонпрому", проведення огляду структури оборонно-промислового комплексу країни, проведення аудиту "Укроборонпрому" за участю міжнародних експертів тощо. 24 квітня група депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект, який передбачає можливість ліквідації "Укроборонпрому".

Нагадаємо, що раніше журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили розслідування у кількох частинах про розкрадання на українських оборонних підприємствах. Після цього президент України Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".