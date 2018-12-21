РНБО ввела санкції за захоплення моряків та "вибори" в ОРДЛО

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні в середу, 26 грудня, підтримала запровадження санкцій щодо російських компаній, бізнесменів, політиків, депутатів та працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України. Санкції будуть застосовані також щодо військових, суддів та правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків російською стороною в Керченській протоці та їхнього утримання в російських в'язницях, йдеться в повідомленні на сайті РНБО. Також запроваджено обмежувальні заходи проти організаторів так званих "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Перелік осіб та компаній, проти яких запроваджують обмежувальні заходи, поки не оприлюднений.

Нагадаємо, в українському санкційному списку через анексію Росією Криму та агресію на Донбасі перебували понад 1700 фізичних та майже 800 юридичних осіб. Напередодні російський уряд розширив список фізичних та юридичних осіб з України, щодо яких Москвою також запроваджені обмежувальні заходи.

Питання оборонного комплексу

Окрім того, РНБО затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки. Секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що законом про держбюджет на 2019 рік фінансування завдань оборони і безпеки збільшено на 33,3 мільярда гривень порівняно з минулим роком, і передбачено в сумі 212 мільярдів гривень.

"У 2019 році буде завершено ряд пріоритетних проектів зі створення ракетної та ракетно-реактивної зброї", - сказав Турчинов, додавши, що насамперед це стосується ракет зі збільшеною дальністю ураження, комплексу крилатих ракет наземного базування для знищення морських цілей, "що значно посилить берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя України". Він зазначив, що також будуть підтримуватися перспективні розробки та виробництво озброєння і військової техніки, важкої гаубичної артилерії, засобів протиповітряної оборони та зв'язку, бронетанкової техніки, розширено виробництво боєприпасів та снарядів.

За підсумками виконання оборонного замовлення у 2018 році до Збройних сил України поставлено понад три тисячі зразків озброєння, військової техніки та спеціальних виробів, понад 450 тисяч ракет і боєприпасів, додав Турчинов.

Підсумки воєнного стану

Окрім того, РНБО проаналізувала результати дії воєнного стану в Україні, який закінчився 26 грудня. Олександр Турчинов повідомив, що під час перевірки готовності ЗСУ та всієї виконавчої вертикалі, - від кабміну до місцевих адміністрацій - було виявлено ряд недоліків, які повинні бути терміново виправлені. Зокрема, йдеться про усунення проблем у сфері мобілізаційної підготовки, цивільної та територіальної оборони. За даними секретаря РНБО, в областях, де було введено воєнний стан, кількість скоєних правопорушень та злочинів скоротилася в середньому на 30 відсотків. Також було вилучено велику кількість незареєстрованої зброї та вибухових пристроїв.

З огляду на складну ситуацію, за словами Турчинова, в рішенні РНБО передбачено, що "найближчим часом Національна поліція, Національна гвардія та інші силові структури продовжать несення служби у посиленому режимі". Також Державній прикордонній службі України рекомендовано продовжити посилену охорону державного кордону з Росією та здійснювати посилений контроль громадян РФ, які перетинають кордон України.

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