Ринок марихуани: глибока криза після скаженого росту

Той, хто останніми роками інвестував свої кошти в акції компаній, які займаються виробництвом марихуани, мав змогу різко збагатитися завдяки зростанню їхньої вартості на тисячі відсотків. Для прикладу, людина, яка у 2013 році вклала тисячу канадських доларів у дешеві акції тоді невідомої компанії-виробника марихуани Canopy Growth, сьогодні заробила б 2,2 мільйона доларів.

Багато хто з експертів на піку вартості акцій компаній-виробників марихуани вкрай оптимістично прогнозував, що це лише початок. Вони переконували, що обсяг ринку усього впродовж наступних десяти років становитиме 200 мільярдів доларів, а доходи виробників марихуани перевищать доходи виробників безалкогольних напоїв. І це попри те, що у багатьох країнах марихуана є забороненим товаром.

Різкий поворот

Утім, нині замість буму спостерігається зворотний процес. Марихуанова бульбашка з тріском луснула. Починаючи з березня 2019 року цей ринок втратив щонайменше 35 мільярдів доларів своєї вартості. Найбільше знецінилася вартість канадської компанії Aurora Cannabis - на 60 відсотків впродовж кількох місяців. Про лихоманку на торгах акціями компаній-виробників марихуани, коли цінні папери деяких компаній дорожчали на 400 відсотків лише за місяць, тепер вже нічого не нагадує.

Нещодавно оприлюднені квартальні фінансові звіти компаній лише підтверджують те, наскільки важкі часи переживають виробники марихуани. Найбільший виробник коноплі у світі, канадська Canopy Growth, отримала майже 375 мільйонів доларів збитків. Трохи кращими, але також далеко не оптимістичними виглядають цифри її конкурентів: канадська Tilray та американська MedMen відзвітували про 50 та 25 мільйонів доларів збитків відповідно. А остання сповістила, що змушена вдатися до скорочення 20 відсотків персоналу.

Причини кризи на ринку коноплі

Ейфорія навколо марихуани була затьмарена насамперед проблемами з дозволами її використовувати. Оскільки потенціал марихуани дуже обмежений тим, що багато де вона досі входить до переліку нелегальних наркотиків. Так, лише у кожному п'ятому штаті США споживання коноплі дозволено не лише у медичних, але й у рекреаційних цілях.

Занепокоєння аналітиків викликають також великі запаси вже виробленої марихуани на складах. Адже цей ринок вже є перенасиченим, насамперед у США, але також і у Канаді. В останній марихуана є повністю легалізованою з середини 2018 року в усій країні. Але дотепер, за даними канадського уряду, в країні продалося лише десять відсотків від усього виробленого обсягу марихуани. Через це близько 400 тонн коноплі лежить на складах. Ще більш складною ситуація є у США, де лише у штаті Орегон на заході країни на складах нині лежить 450 тонн марихуани.

Однією з причин того, чому марихуану так неохоче купують, полягає у високих цінах на неї та податках - у деяких штатах на легальний продаж накладається до 45 відсотків податків. Багато людей не можуть собі це дозволити, тож надають перевагу чорному ринку. "Чому хтось має платити 20 доларів за марихуану, коли аналогічний її обсяг можна купити на вулиці за два долари?" - риторично запитує старший партнер інвестиційної компанії Silverbear Capital Алан Вальдес. Він особисто вісім років тому інвестував в акції низки компаній-виробників марихуани. На думку Вальдеса, ринок знову повернеться до позитивної динаміки лише після зниження податків та повної легалізації марихуани.

Продукти з марихуаною - не нове явище на ринку

Спроби подолати негативний тренд

І над питанням легалізації марихуани у США нині працюють лобісти, витрачаючи на це мільйони доларів. Ця робота вже увінчалася певними успіхами - у вересні цього року американським банкам дозволити співпрацювати з виробниками марихуани, не побоюючись санкцій за це. Це призвело до короткочасного зростання курсу акцій цих компаній, однак лише через кілька днів вони знову почали знижуватися у ціні.

Галузь також намагається диверсифікуватися, насамперед йдеться про найбільшого виробника марихуани Canopy Growth. Компанія разом з реп-виконавцем Дрейком планує створити "рекреаційне" підприємство, яке у першу чергу вироблятиме продукти з коноплею для масового вжитку. Наприклад, на старій шоколадній фабриці Hershey's мають вироблятися солодощі, які міститимуть марихуану. Запланований також запуск виробництва напоїв з коноплею, чому сприяє те, що великим акціонером Canopy Growth є компанія-виробник алкоголю Constellation Brands.

Алан Вальдес прогнозує, що пройде принаймні кілька місяців, перш ніж ринок повернеться до зростання. Гарні часи для виробників марихуани він прогнозує після президентських виборів у США наступного року - у разі, якщо Дональд Трамп на них знову переможе. І хоча нині президент США поводиться стримано у питанні легалізації коноплі враховуючи чутливість цієї теми, він, на думку Вальдеса, є бізнесменом, який не пропустить можливості зібрати завдяки марихуані більше податків до бюджету США.