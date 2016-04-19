Ринок капіталу

Коментар: Бійся саудівців, які стрясають ринки

Зривом зустрічі у Досі та погрозами розпродати активи у США на 750 мільярдів доларів, Ер-Ріяд грає в ігри, небезпечні і для Росії, і для Америки, вважає Андрій Гурков.