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Ринок капіталу - частина фінансового ринку.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ринок капіталу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ірландія, яка першою отримала допомогу з Європейського стабілізаційного фонду, успішно бореться з борговою кризою і сподівається на підвищення свого рейтингу. Уже 2012 року вона має намір повернутися на ринок капіталу.