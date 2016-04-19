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Ринок капіталу

Ринок капіталу - частина фінансового ринку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ринок капіталу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Бійся саудівців, які стрясають ринки

Коментар: Бійся саудівців, які стрясають ринки 19.04.2016

Зривом зустрічі у Досі та погрозами розпродати активи у США на 750 мільярдів доларів, Ер-Ріяд грає в ігри, небезпечні і для Росії, і для Америки, вважає Андрій Гурков.
Німецька і британська біржі погодили умови злиття

Німецька і британська біржі погодили умови злиття 16.03.2016

Німецька біржа Deutsche Börse та Лондонська фондова біржа (LSE) погодили умови злиття та утворення великої біржі, яка конкуруватиме з майданчиками у Чикаго та Гонконзі.
Єврочиновник: ЄС не радить західним банкам купувати російські бонди

Єврочиновник: ЄС не радить західним банкам купувати російські бонди 15.03.2016

У Європейському Союзі побоюються, що кошти, які Росія залучить у західних банків, можуть піти на допомогу держкомпаніям, які перебувають під санкціями.

Чи доведуть санкції ЄС Росію до рецесії? 13.08.2014

Унаслідок жорстких економічних санкцій ЄС російські банки з державною часткою понад 50 відсотків втратили доступ до європейського ринку капіталу. Економісти та аналітики застерігають: Росії загрожує рецесія, якщо Путін не змінить свій курс.
Португалія починає жити без міжнародної фінансової допомоги

Португалія починає жити без міжнародної фінансової допомоги 17.05.2014

Після трьох років реформ і жорсткої економії на ринок капіталу повертається ще одна країна єврозони, яку Євросоюз та МВФ врятували від дефолту. 17 травня Португалія офіційно вийшла з-під опіки європейського стабфонду.
Ірландія не стане Грецією: кельтський тигр бачить світло в кінці тунелю

Ірландія не стане Грецією: кельтський тигр бачить світло в кінці тунелю 19.10.2011

Ірландія, яка першою отримала допомогу з Європейського стабілізаційного фонду, успішно бореться з борговою кризою і сподівається на підвищення свого рейтингу. Уже 2012 року вона має намір повернутися на ринок капіталу.