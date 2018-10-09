Речник УПЦ КП: Синод Російської православної церкви повторює політику Кремля

Синод Російської православної церкви повторює своїм рішенням політику Кремля, заявив прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря). "Синод МП повторює політику Кремля - самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної спільноти", - написав у понеділок, 15 жовтня, архієпископ Євстратій (Зоря), на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тепер перед всіма, належними до МП в Україні, постає питання: йти разом з РПЦ у розділення чи залишатися в єдності зі Вселенським православ'ям - через Помісну українську церкву", - наголосив архієпископ.

Нагадаємо, напередодні Синод Російської православної церкви визнав неможливим подальше перебування в євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом. Відповідну заяву Синоду було ухвалено "у зв'язку з посяганням Константинопольського патріархату на канонічну територію" РПЦ. Російська православна церква назвала неможливими співслужіння з константинопольськими кліриками і участь в спільних таїнствах мирян Константинопольської церкви до того моменту, поки Константинополь не відмовиться від "антиканонічних рішень.

Минулого тижня Синод Вселенського патріархату заявив про намір надати автокефалію українській церкві, зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Він також скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. Відразу після проголошення цього рішення предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.