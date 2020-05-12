Речник Путіна Пєсков вилікувався від коронавірусу

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вилікувався від коронавірусу і виписався з лікарні. Про це сам Пєсков повідомив у понеділок, 25 травня, відповідаючи на запитання журналістів щодо його одужання. "Так, так і є", - сказав речник Путіна інформагенції "Інтерфакс".

Він підтвердив, що після виписки ще повинен два тижні перебувати вдома в ізоляції. Пєсков був госпіталізований 12 травня разом з дружиною Тетяною Навкою після позитивного тесту на коронавірус. Його дружина вилікувалася і залишила клініку раніше чоловіка - 21 травня.

Тоді вона повідомила "Інтерфаксу", що кілька тестів дали негативний результат, після чого вона вирішила покинути лікарню. У чоловіка, за словами Навки, був дещо тяжчий перебіг хвороби, але в день її виписки з лікарні речнику Путіна вже було краще.

19 травня речник російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна Борис Бєляков повідомив, що прем'єр РФ вилікувався від коронавірусу. 30 квітня Мішустін заявив, що в нього виявлено коронавірус. Російський уряд тимчасово очолив перший віце-прем'єр Андрій Бєлоусов.