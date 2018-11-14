Реформи зі скрипом: 5 років після Майдану

Михайло Жернаков, як і мільйони українців, добре пам’ятає драматичну осінь 2013 року. 21 листопада уряд відмовився підписувати з Європейським Союзом Угоду про асоціацію, багаторічні переговори про яку вже були успішно завершені. Замість європейської інтеграції президент Віктор Янукович остаточно розвернувся в бік Росії, взявши у Москви тримільярдний кредит. Коли тижнем пізніше спецпризначенці на Майдані Незалежності у Києві жорстоко розігнали студенський мітинг за євроінгтеграцію, Жернаков був серед сотень тисяч тих, хто вийшов на вулицю.
Був суддею - став активістом: Михайло Жернаков після Майдану обрав новий шлях
Для 28-річного юриста це був вельми сміливий крок. Незадовго до цих подій Жернаков був призначений на посаду судді адміністративного суду у Вінниці. Фактично він вийшов протестувати проти системи, частиною якої він щойно став сам. "Мені пощастило працювати в одному з прогресивних судів. Середній вік суддів у нас був 32 роки. Тим не менше, будучи частиною судової системи, я бачив, що вона тотально корумпована і політично залежна", - розповів у розмові з DW Михайло Жернаков.
Ілюзії, що зникають
Лише за лічені тижні після втечі президента Віктора Януковича і його оточення в лютому 2014 року новий уряд підписав Угоду про асоціацію з ЄС. Частину посад у новому уряді отримали реформатори з бізнесу, чимало молодих фахівців з міжнародним досвідом побачили шанс долучитися до перетворень в країні. Серед них був і Жернаков. Продовжуючи працювати в суді, він регулярно їздив до Києва, щоби спільно з однодумцями з громадського сектора і політикуму розробляти проекти змін у системі правосуддя. Головне, про що йшлося активістам, - дати суддям більшу незалежність.
Утім, на Михайла Жернакова чекало розчарування. Наприкінці 2015 року, не побачивши змін у ставленні влади до суддів, молодий вінницький суддя подав у відставку. Відтоді він очолює громадську організацію Dejure, що лобіює реформи в системі правосуддя. Зробити вдалося чимало. Зокрема, з урахуванням порад активістів і міжнародних експертів в Україні було створено органи суддівського самоврядування, які мають забезпечувати незалежність суддів від політичного впливу, - Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя. Однак, констатує Жернаков, прогресивні закони не змінили українські реалії. "Судді і надалі залишаються під постійним тиском, бо влада повністю контролює органи суддівського самоврядування. Вони використовуються для того, щоби карати і переслідувати незалежних суддів. Є приклади, зокрема, переслідування суддів, які викривали випадки корупції", - констатує керівник Dejure.
Коротка весна реформ
Не довго тривало реформаторське піднесення і в інших сферах. Показовою стала відставка навесні 2016 року міністра економіки Айвараса Абромавичуса. Литовець, який для роботи в українському Кабміні навіть отримав від президента український паспорт, пішов у відставку, протестуючи проти тиску з боку оточення Петра Порошенка. Йшлося, як заявляв Абромавичус, про бажання одного із "сірих кардиналів" президента впливати на призначення керівників стратегічних державних підприємств.
Утім, попри спротив, менше ніж за півтора роки роботи в уряді міністру-реформатору вдалося досягнути вражаючих успіхів. У низці держкомпаній, таких як, наприклад, енергетичні гіганти "Нафтогаз" і "Укрнафта", було сформовано незалежні органи корпоративного управління. Керувати цими підприємствами стали не довірені особи олігархів чи можновладців, а професійні і самостійні у прийнятті рішень менеджери. Із хронічно збиткових годівничок для влади ці компанії перетворилися на прибуткові підприємства, що наповнюють держбюджет.
Реформи заощаджують мільярди
Саме успішні реформи державних фінансів, більшість яких припала на перші два роки після втечі Віктора Януковича до Росії, допомогла врятувати Україну від майже неминучого дефолту. Щороку завдяки цим реформам заощаджується близько 6 мільярдів доларів платників податків, підрахували експерти Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. "Це гроші, які раніше осідали в чиїхось кишенях", - зазначила у розмові з DW експертка інституту Олександра Бетлій.
Значна частина економії припадає на реформування сфери державних закупівель. Електронна система тендерів Prozorro - один із символів успішних реформ в Україні.
Представники неурядових організацій на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Травень 2018 року
Нове післямайданне покоління
Однак зміни останніми роками йдуть з дедалі більшим скрипом, констатує Дарина Каленюк з Центру протидії корупції. За її словами, влада нерідко лише імітує реформи, які ухвалюються під тиском Міжнародного валютного фонду і Європейського Союзу. "Наші політичні лідери не раз намагалися робити реформи лише для галочки. Нерідко в останній момент вносяться якісь дрібні зміни в законопроект, які зводять його суть нанівець", - критикує активістка. Вона бачить роль громадських експертів у тому, щоби виявляти такі маніпуляції і попереджати про них іноземних партнерів.
Дарина Каленюк і Михайло Жернаков - представники нового, "післямайданного" покоління реформаторів. Активісти завоювали довіру міжнародних партнерів: під час офіційних візитів в Україну європейські президенти і прем'єри нерідко зустрічаються не лише з політиками, але й представниками громадянського суспільства. Неурядові організації налагодили тісну взаємодію із західними донорами України у просуванні і моніторингу реформ, отримують він них фінансову і експертну підтримку. Після того як кредити МВФ, Євросоюзу і Світового банку стали життєво важливими для України, саме кредитори є головним рушієм незручних для влади змін. Діватися нікуди: після анексії Криму і війни на Донбасі у нинішньої влади вже немає альтернативи - отримати гроші від Росії просто в обмін на лояльність, як це зробив 2013 року Віктор Янукович, у нинішніх реаліях неможливо.
Ангела Меркель на зустрічі з громадськими активістами у Києві. 1 листопада 2018 року
Інша країна, ніж 5 років тому
Попри дедалі сильніший спротив реформам, Україна сьогодні інша, ніж п'ять років тому. Найбільш символічним з перетворень було запровадження безвізового режиму з країнами ЄС. З 2017 року ним скористалися майже 1,5 мільйона українців. Саме візова лібералізація була поряд із західними кредитами тією "морквиною", яка стимулювала українську владу до реформ.
Як би не хизувався Петро Порошенко на міжнародних форумах створенням Національного антикорупційного бюро як власною "перемогою", цей незалежний антикорупційний орган навряд чи був би створений у такому вигляді, якби це не було однією з передумов безвізового режиму. Перепони, які регулярно створює у роботі НАБУ Генеральна прокуратура, очолювана довіреною особою президента, лише доводять це, заявляють активісти.
Антикорупційний суд - наступний крок
За перші роки роботи НАБУ розслідувало десятки кримінальних проваджень проти можновладців, у тому числі з оточення президента Порошенка. Однак досі жоден з них не засуджений до ув'язнення. Справи роками лежать нерозглянутими у суддів старої гвардії. Знову і знову суспільство збурюють суперечливі суддівські рішення у резонансних справах.
Саме тому вже кілька років коаліція українських неурядових організацій вимагає створення Антикорупційного суду. "Президент два роки блокував відповідний законопроект", - констатує Михайло Жернаков. 2019 року суд зрештою запрацює. Без тиску донорів і громадських організацій і цієї реформи не було би, переконаний колишній суддя.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
20.06.2013 - Проект Угоди про асоціацію
Після багаторічних переговорів щодо підготовки Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на офіційному сайті Комітету з євроінтеграції Верховної Ради публікують погоджений сторонами текст Угоди українською мовою.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
21.11.2013 - Азаров призупиняє підготовку до підписання Угоди
Прем'єр-міністр України Микола Азаров своїм розпорядженням призупиняє процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Він пояснює це тим, що економічна ситуація погіршилася через євроінтеграційні наміри держави і що тепер слід розвертатися в бік Митного союзу з Росією. Відомий журналіст Мустафа Найєм закликав у Facebook небайдужих вийти на Майдан Незалежності в Києві.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
28-29.11.2013 - Янукович провалює саміт
У Вільнюсі відбувається саміт ініціативи Євросоюзу "Східне партнерство". Під час цієї події Віктор Янукович так і не підписує угоду про асоціацію з ЄС. Янукович обрав "шлях, котрий веде в нікуди", зауважила тоді литовська президентка Даля Грибаускайте, чия країна приймала саміт. В Україні розростаються протести.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
30.11.2013 - Напад "беркутівців" на Євромайдан
У ніч проти суботи, 30 листопада, на Майдані Незалежності в Києві перебуває близько 400 демонстрантів, переважно - студенти. Під ранок службовці спецпідрозділів "Беркут" жорстоко розганяють мітингувальників. Офіційно в МВС України пояснюють такі дії необхідністю зачистити площу для встановлення новорічної ялинки.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
01.12.2013 - Марш протесту
На знак протесту проти жорстких дій правоохоронців півмільйона людей виходить на Михайлівську площу і на Майдан Незалежності. Частина з них вирушає до вулиці Банкової, де розташована будівля адміністрація президента. Там починаються сутички з міліцією. Пізніше опозиція звинувачує у сутичках провокаторів. Протестувальники захоплюють будівлю КМДА і Будинок профспілок.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
8.12.2013 - Віче на Майдані
Триває Марш мільйонів - перше найчисленніше віче на Майдані Незалежності. Учасники мітингу, які в неділю зібрались у центрі Києва, ухвалюють рішення про розширення протестів та початок блокування Адміністрації президента, будівлі уряду України та інших установ. Наступного ж дня "Беркут" починає розчищати урядовий квартал від наметів.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
10.12.2013 - "Беркут" іде в атаку
"Беркут" штурмує Майдан та Будинок профспілок. Але активісти втримують наступ завдяки тому, що багато киян швидко з'їжджаються в центр міста на допомогу. Наступні кілька тижнів на Майдані спокійні. Там виступають політики, активісти та відбуваються концерти, серед яких - наймасштабніший за участю гурту "Океан Ельзи".
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
17.12.2013 - "Борг Януковича"
У Москві зустрічаються президенти України та Росії - Віктор Янукович та Володимир Путін. Кремлівський лідер заявляє, що Росія готова допомогти Україні вийти зі скрутної економічної ситуації, що склалася. Росія надає Україні знижку на ціну на газ та кредит на три мільярди доларів, який став відомим як "борг Януковича". Опозиція називає російський кредит хабарем Януковичу за відмову від угоди з ЄС.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
29.12.2013 - Автомайдан їде до Януковича
Cотні автомобілів беруть участь в організованому Автомайданом автомарші протесту з Києва до резиденції Віктора Януковича в Межигір'ї.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
16.01.2014 - "Диктаторські закони"
Верховна Рада голосує за пакет законів, який значно звужує права громадян і надає органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту. Закони передбачають кримінальну відповідальність за будь-який прояв протесту. Нардепи голосують за закони підняттям рук, оскільки трибуна заблокована опозицією. Пізніше їх називають "диктаторськими законами". В залі сутички.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
19.01.2014 - Зіткнення на Грушевського
Обурені "диктаторськими законами" та бездіяльністю лідерів опозиції протестувальники вирушають до урядового кварталу. Там, на вулиці Грушевського, починаються зіткнення з "Беркутом", який застосовує проти людей світлошумові гранати, гумові кулі, кийки і водомети. У правоохоронців летять петарди, коктейлі Молотова, бруківка.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
22.01.2014 - Перші жертви на Майдані
Від вогнепальних поранень на вулиці Грушевського гинуть два активісти - Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. "Беркут" застосовує силу до протестувальників, заарештовує та б’є активістів. До кінця дня медики констатують смерть п’ятьох протестувальників, ще кількасот - поранені.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
18-19.02.2014 - Ескалація на Майдані
Кілька тисяч активістів Євромайдану вирушають від Майдану Незалежності вгору вулицею Інститутською до Верховної Ради. Незабаром починаються сутички. "Беркут" стріляє з пневматичної зброї, кидає світлошумові гранати. Силовики спускаються вулицею Інститутською для штурму Майдану. Протистояння триває всю ніч. "Беркут" намагається штурмувати Будинок профспілок, там спалахує пожежа.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
20.02.2014 - Розстріл "Небесної сотні"
Служба безпеки України заявляє про початок "антитерористичної операції". Коли протестувальники рушають відбивати барикаду біля Жовтневого палацу, їх починають розстрілювати бійці спецпідрозділів. За даними слідства, від пострілів бійців у формі спецпризначенців "Беркуту" на вулиці Інститутській у центрі Києва загинули 48 беззбройних євромайданівців.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
21.02.2014 - Спроба домовитися з опозицією
Опозиція та президент за участі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі, а також уповноваженого з прав людини Росії Володимира Лукіна підписують угоду про повернення до Конституції 2004 року, яка обмежує повноваження глави держави. Втім, люди на Майдані угоду опозиції з режимом освистують і вимагають від Януковича піти. Міліція та спецпідрозділи залишають центральні вулиці Києва.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
22.02.2014 - Утеча Януковича
Віктор Янукович тікає з Києва. На ранок його резиденцію Межигір'я займають активісти. Парламент повертається до Конституції 2004 року. Спікером обирають Олександра Турчинова.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
26-27.02.2014 - Окупація Криму
Під будівлею Верховної Ради АР Крим відбуваються сутички між представниками двох мітингів. Проросійські організації вимагають приєднання півострова до Росії, а кримські татари виступають за територіальну цілісність України. Під час сутичок двоє людей гинуть, 30 отримують травми. Уночі будівлі парламенту та уряду Криму захоплюють бойовики без розпізнавальних знаків і вивішують над ними прапор РФ.
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
16-18.03.2018 - Анексія Криму
Окупаційна влада проводить так званий "референдум" про незалежність АР Крим, який мав створити видимість легітимності анексії півострова Росією. А через два дні до Москви на підписання договору про "прийняття Республіки Крим та міста Севастополь до складу Росії" прилітають Сергій Аксьонов, Володимир Константинов та Олексій Чалий (на фото зліва на право).
-
5 років після Майдану: хроніка народного повстання
6.04.2014 - Перші бойовики на Донбасі
Невідомі озброєні бойовики оточують та захоплюють приміщення Донецької обласної державної адміністрації. За тиждень в Слов'янську та Краматорську з'являються озброєні військові без розпізнавальних знаків. У Донецькій області починається антитерористична операція (АТО) з метою зупинити терористів та сепаратистів.
Автор: Азад Сафаров