 Реформа часу із 2021 року: чому Євросоюз не квапиться | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.03.2019

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Європа

Реформа часу із 2021 року: чому Євросоюз не квапиться

Переведення годинників у ЄС має бути остаточно скасоване 2021 року. Принаймні у деяких його країнах. DW з'ясувала, чому часова реформа затягується.

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Синхронізований перехід з зимового на літній час і навпаки працює в ЄС лише з 2002 року

Доба літнього та зимового часу в Євросоюзі завершується. За скасування переведення стрілок годинників із 2021 року у вівторок, 26 березня, проголосувала більшість депутатів Європарламенту. Тепер це рішення ще мають підтримати держави-члени Євросоюзу.

Зміни у всьому ЄС за бажанням німців?

Зроблена ще у вересні 2018 року заява президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, що скасування переходу на літній чи зимовий час відбудеться дуже швидко, виявилася передчасною. Тоді серед громадян країн-членів ЄС провели інтернет-опитування, і в ньому неочікувано взяли участь багато людей. 80 відсотків із них висловилися проти переведення стрілок як такого, що суперечить духу часу. Однак це опитування виявилось нерепрезентативним, адже три із 4,6 мільйона тих, хто взяв у ньому участь, були з Німеччини. Тож брюссельські дипломати із менших країн ЄС скаржилися, що Єврокомісія, мовляв, хоче на популістському підйомі нав'язати решті держав німецьку волю. Тож, зрештою, Брюсселю встромили гілки в колеса за всіма законами жанру.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Юнкер, очевидно, прагнув скасування переходу на літній час уже цієї весни, аби перед травневими виборами до Європарламенту заявити, що волю народу втілено в життя. Але країни ЄС звернулися з вимогою надати їм перехідний період до 2021 року. Мовляв, хто спішить, той людей смішить.

Країни ЄС не поспішають

У червні 2019 року профільні міністри країн-членів ЄС мають спочатку вирішити, коли, де і який час має діяти в майбутньому. Адже деякі члени ЄС, серед яких Греція, Португалія та (поки що) Великобританія, хочуть і надалі переходити двічі на рік на зимовий і літній час.

Часові пояси в ЄС

Кіпр, Нідерланди, Данія, Франція та Ірландія ще не визначились, а решта держав, які прагнуть скасування переведення годинників, мають іще з'ясувати, який саме час там повинен діяти протягом року.

Чому все це триває так довго, євродепутат від німецького Християнсько-демократичного Союзу Петер Лізе (Peter Liese) пояснює так: "Потрібен час, аби дати державам-членам нагоду скоординувати свої дії". Він вважає, що якщо хтось у майбутньому їхатиме з Гамбурга через Нідерланди та Бельгію до Франції, він не повинен переставляти годинник тричі, а має робити це максимум один раз. Пристосуватися до нововведень повинні будуть також авіакомпанії, залізниці та інші транспортні підприємства. "Але для цього не потрібні два роки. Це можна зробити швидше", - каже Лізе.

Дух часу змінюється

Про всяк випадок Європарламент вимагає створити "координаційну мережу" країн-членів та призначити спеціального уповноваженого. Але чи дійсно настане хаос у тому разі, якщо у питанні часу правила диктуватиме вже не Брюссель, покаже лише сам час. Зрештою, повністю синхронізований перехід на літній та зимовий час у ЄС працює лише з 2002 року. А життя в Євросоюзі було можливим і до цього.

Захід Сонця в Європі у літній час за часовими поясами

Тим більше, що більшість держав світу не переводять годинники - цього року на літній час перейдуть лише 73 країни. Є такі держави, де годинники переводять лише в окремих регіонах, приміром, Канада чи США. 69 країн колись переходили на літній час, але скасували його. Та й сам ЄС і без того має вже три часових пояси від Португалії на заході до Кіпру на сході. Цей факт поки що жодним чином не вплинув на функціонування єдиного внутрішнього ринку чи перельоти між країнами ЄС. Тож достеменно поки що відомо лише одне: 30 березня цього року годинники ще переводитимуть у всьому ЄС.

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Синхронізований перехід з зимового на літній час і навпаки працює в ЄС лише з 2002 року

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Переведення годинників у ЄС має бути остаточно скасоване 2021 року.  

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