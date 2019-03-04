Реформа часу в ЄС: чому Брюссель не квапиться

Доба літнього та зимового часу в Євросоюзі завершується. Принаймні це погодили Єврокомісія та Європарламент. Ключові комітети Європарламенту виступили за те, щоб скасувати перехід з одного часу на інший, пояснює євродепутат від Німеччини Петер Лізе (Peter Liese), який останнім часом глибоко опрацьовував часову тему.

Тепер скасування переходу переконливою більшістю підтримали і в профільному комітеті з питань транспорту та туризму. А наприкінці березня має відбутися голосування у пленарній залі Європарламенту. Після цього залишиться лише отримати підтримку 28-и держав-членів Євросоюзу.

Зміни у всьому ЄС за бажанням німців?

Тож зроблена ще у вересні 2018 року заява президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, що скасування переходу на літній чи зимовий час відбудеться дуже швидко, виявилася передчасною. Тоді серед громадян країн-членів ЄС провели інтернет-опитування, й у ньому неочікувано взяли участь багато людей. 80 відсотків із них виловилися проти переведення стрілок як такого, що суперечить духу часу. Однак це опитування виявилось нерепрезентативним, адже три з 4,6 мільйона тих, хто взяв у ньому участь, були з Німеччини. Тож брюссельські дипломати з менших країн ЄС скаржилися, що Єврокомісія, мовляв, хоче на популістському підйомі нав'язати решті держав німецьку волю. Тож, зрештою, Брюсселю встромили гілки в колеса за всіма законами жанру.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Юнкер, очевидно, прагнув скасування переходу на літній час уже цієї весни, аби перед травневими виборами до Європарламенту заявити, що волю народу втілено в життя. Але країни ЄС звернулися з вимогою надати їм перехідний період до 2021 року. Мовляв, хто спішить, той людей смішить. Тож компромісним варіантом зараз називають скасування переходу та літній чи зимовий час 2020 року - навесні чи восени.

Країни ЄС не поспішають

У червні 2019 року профільні міністри країн-членів ЄС мають спочатку вирішити, коли, де і який час має діяти в майбутньому. Адже деякі члени ЄС, серед яких Греція, Португалія та (поки що) Великобританія, хочуть і надалі переходити двічі на рік на зимовий і літній час.

Кіпр, Нідерланди, Данія, Франція та Ірландія ще не визначились, а решта держав, яка прагне скасування переведення годинників, має ще з'ясувати, який саме час там повинен діяти протягом року.

Чому все це триває так довго, євродепутат Лізе пояснює так: "Потрібен час, аби дати державам-членам нагоду скоординувати свої дії. Адже, зрештою, важливо не отримати килимок з купи клаптиків". Він вважає, що якщо хтось в майбутньому їхатиме з Гамбурга через Нідерланди та Бельгію до Франції, він не повинен переставляти годинник тричі, а має робити це максимум один раз. Пристосуватися до нововведень повинні будуть також авіакомпанії, залізниці та інші транспортні підприємства. "Але для цього не потрібні два роки. Це можна зробити швидше", - каже Лізе, який представляє консервативний табір у Європарламенті.

Дух часу змінюється

Про всяк випадок Європарламент вимагає створити "координаційну мережу" країн-членів та призначити спеціального уповноваженого. Але чи дійсно настане хаос у тому разі, якщо у питанні часу правила диктуватиме вже не Брюссель, покаже лише сам час. Зрештою, повністю синхронізований перехід на літній та зимовий час у ЄС працює лише з 2002 року. А життя в ЄС було можливим і до цього.

Тим більше, що більшість держав світу не переводить годинники - цього року на літній час перейдуть лише 73 країни. Є такі держави, де годинники переводять лише в окремих регіонах, приміром Канада чи США. 69 країн колись переходили на літній час, але скасували його. Та й сам ЄС і без того має вже три часових пояси від Португалії на заході до Кіпру на сході. Цей факт поки що жодним чином не вплинув на функціонування єдиного внутрішнього ринку чи перельоти між країнами ЄС. Тож достеменно поки що відомо лише одне: 30 березня цього року годинники ще переводитимуть у всьому ЄС.