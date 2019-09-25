Реформа ПТУ: чому в Україні не йдуть вчитися на будівельників та швачок (відео)

Ані українська молодь, ані їхні батьки не сприймають профосвіту як щось престижне. Цей тренд посилюється вже багато років, якщо не десятиліть. Аби виправити ситуацію, Міністерство освіти почало популяризувати професійні спеціальності. Зокрема публікує список топ-професій, які оплачуються навіть краще, ніж юрист чи економіст, та є затребуваніші на ринку. Це, приміром, аграрні, будівельні спеціальності та сфера обслуговування.