 Реформа ПТУ: чому в Україні не йдуть вчитися на будівельників та швачок (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 26.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Головна

Реформа ПТУ: чому в Україні не йдуть вчитися на будівельників та швачок (відео)

Через недобір студентів уряд продовжив вступну кампанію до закладів профосвіти до 1 жовтня. Попри те, що навчання безкоштовне, щороку важче набирати на спеціальності швачок, столярів та інших. Що може змінити ситуацію?

Чому українські старшекласники не хочуть після школи йти у профтехучилища?

Чому українські старшекласники не хочуть після школи йти у профтехучилища?

Ані українська молодь, ані їхні батьки не сприймають профосвіту як щось престижне. Цей тренд посилюється вже багато років, якщо не десятиліть. Аби виправити ситуацію, Міністерство освіти почало популяризувати професійні спеціальності. Зокрема публікує список топ-професій, які оплачуються навіть краще, ніж юрист чи економіст, та є затребуваніші на ринку. Це, приміром, аграрні, будівельні спеціальності та сфера обслуговування. 

DW.COM

Професійна освіта за німецькими стандартами (відео)

Система професійної освіти - гордість німців. Свого часу її перейняли Португалія, Нідерланди та Данія. (13.05.2016)  

Що потрібно для того, щоб здобути робітничу професію в Німеччині?

Німецькі виші популярні серед іноземців. Але не всі знають про те, що випускники шкіл з України та СНД в Німеччині можуть здобути й робітничу спеціальність. Як це зробити? (02.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

Працюємо багато, але неефективно: чому в Україні низька продуктивність праці (05.06.2018)  

Дефіцит спеціалістів і трудова міграція в Німеччині (13.10.2017)  

Також за темою

Профосвіта в Україні: чому бракує будівельників та швачок (25.09.2019) 25.09.2019

Через недобір студентів уряд продовжив вступну кампанію до закладів профосвіти до 1 жовтня. Попри те, що навчання безкоштовне, щороку закладам дедалі важче набирати охочих на спеціальності швачок, будівельників, столярів, фрезерувальників. Що може змінити ситуацію?