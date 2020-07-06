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Реформа правоохоронних органів

Реформа правоохоронних органів – реформування правоохоронної системи України.

Реформа правоохоронних органів – реформування правоохоронної системи України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реформа правоохоронних органів". Реформу правоохоронної системи в Україні розпочали в 2014 році. У липні 2015 року було ухвалено закон "Про патрульну поліцію", патрульну міліцію та ДАІ розформували. Створено Національну поліцію України. Створено Державне бюро розслідувань. Служба безпеки України має бути перетворена на державний орган з контррозвідки й протидії тероризму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Відібрати, поділити, децентралізувати: яких реформ МВС вимагають опоненти Авакова

Відібрати, поділити, децентралізувати: яких реформ МВС вимагають опоненти Авакова 06.07.2020

Дискусії щодо заміни міністра внутрішніх справ часто зводяться до обговорення непохитної фігури Арсена Авакова. Натомість DW розпитала в опонентів глави МВС про їхнє бачення проблем міністерства та шляхів їх вирішення.
Чому патрульна поліція в Україні переживає відтік кадрів

Чому патрульна поліція в Україні переживає відтік кадрів 16.08.2019

Патрульній поліції в Україні не вистачає чверті службовців. Не достатньо високі зарплати, понаднормова праця й брак перспектив стримують кадрове поповнення. На допомогу кличуть курсантів і строковиків-нацгвардійців.
П'ять років Порошенка. Які передвиборні обіцянки виконав президент

П'ять років Порошенка. Які передвиборні обіцянки виконав президент 14.03.2019

Безвіз, підписання угоди про асоціацію з ЄС та початок децентралізації Петро Порошенко може записати собі як здобуток. Але багато пунктів програми залишаються невиконаними.
Аваков планує створити патрульну поліцію Криму й Севастополя

Аваков планує створити патрульну поліцію Криму й Севастополя 27.01.2018

У МВС України хочуть створити патрульну поліцію анексованого Криму та міста Севастополь. Утім, поки що патрулі працюватимуть на інших дільницях, запевнив глава відомства Арсен Аваков.
Роман Труба - що відомо про директора Державного бюро розслідувань

Роман Труба - що відомо про директора Державного бюро розслідувань 17.11.2017

Державне бюро розслідувань в Україні очолить Роман Труба. Саме на ньому зупинила свій вибір конкурсна комісія, хоча досі його ніхто не вважав фаворитом. Хто ж такий Роман Труба, і як він переміг?

EUAM витратить 2017 року два мільйони євро на реформу органів безпеки України

EUAM витратить 2017 року два мільйони євро на реформу органів безпеки України 26.07.2017

Загалом Консультативна місія ЄС в Україні затвердила 45 проектів на 2017 рік. Серед них - налагодження співпраці між українськими правоохоронцями та Європолом.
Що відомо про нового главу Нацполіції Сергія Князєва

Що відомо про нового главу Нацполіції Сергія Князєва 09.02.2017

Главою Національної поліції України став Сергій Князєв - людина із системи старого міністерства внутрішніх справ. Опитані DW експерти побоюються згортання реформ у відомстві під новим керівництвом.
Євросоюз допоможе Україні реформувати сектор громадської безпеки

Євросоюз допоможе Україні реформувати сектор громадської безпеки 17.11.2014

Україна та ЄС підписали угоду, відповідно до якої з 1 грудня в Україні працюватиме консультативна місія, яка допомагатиме українській владі реформувати правоохоронні органи.

Не "кришувати", а захищати: ЄС допомагає реформувати українську міліцію 31.10.2014

На початку вересня до Києва відрядили спецальну місію ЄС у складі 60 європейських експертів. Їхні поради мають допомогти українцям реформувати міліцію. Місія ЄС отримала дворічний мандат для роботи в Україні з початковим бюджетом у майже три мільйони євро.
Українські правозахисники покладають чималі надії на новий Кримінальний процесуальний кодекс

Українські правозахисники покладають чималі надії на новий Кримінальний процесуальний кодекс 15.01.2012

Президент України у п’ятницю, 13 січня, вніс до Верховної Ради проект закону про новий Кримінальний процесуальний кодекс. Розглянути документ депутати можуть вже в лютому. Правозахисники з нетерпінням чекають ухвалення.
ОБСЄ почало перевиховувати таджицьку міліцію

ОБСЄ почало перевиховувати таджицьку міліцію 27.06.2010

У Таджикистані триває реформа правоохоронних органів. До цього завдання, яке здійснюють під егідою ОБСЄ, залучено німецьких "копів". Втім, довіра до людей у строях і у цій колишній радянській республіці є вкрай низькою.