Реформа правоохоронних органів – реформування правоохоронної системи України.

Реформа правоохоронних органів – реформування правоохоронної системи України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реформа правоохоронних органів". Реформу правоохоронної системи в Україні розпочали в 2014 році. У липні 2015 року було ухвалено закон "Про патрульну поліцію", патрульну міліцію та ДАІ розформували. Створено Національну поліцію України. Створено Державне бюро розслідувань. Служба безпеки України має бути перетворена на державний орган з контррозвідки й протидії тероризму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.