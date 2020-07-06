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Реформа правоохоронних органів – реформування правоохоронної системи України.
Реформа правоохоронних органів – реформування правоохоронної системи України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реформа правоохоронних органів". Реформу правоохоронної системи в Україні розпочали в 2014 році. У липні 2015 року було ухвалено закон "Про патрульну поліцію", патрульну міліцію та ДАІ розформували. Створено Національну поліцію України. Створено Державне бюро розслідувань. Служба безпеки України має бути перетворена на державний орган з контррозвідки й протидії тероризму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дискусії щодо заміни міністра внутрішніх справ часто зводяться до обговорення непохитної фігури Арсена Авакова. Натомість DW розпитала в опонентів глави МВС про їхнє бачення проблем міністерства та шляхів їх вирішення.
На початку вересня до Києва відрядили спецальну місію ЄС у складі 60 європейських експертів. Їхні поради мають допомогти українцям реформувати міліцію. Місія ЄС отримала дворічний мандат для роботи в Україні з початковим бюджетом у майже три мільйони євро.
Президент України у п’ятницю, 13 січня, вніс до Верховної Ради проект закону про новий Кримінальний процесуальний кодекс. Розглянути документ депутати можуть вже в лютому. Правозахисники з нетерпінням чекають ухвалення.