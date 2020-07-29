Реформа патрульної поліції: що думають самі поліцейські (відео)

Хоча реформа поліції триває вже кілька років, держава ще не починала турбуватися про самих поліцейських. Медичного страхування немає, повного КАСКО на поліцейські авто - теж. Патрульні лікуються власним коштом, самі виплачують і збитки, якщо під час служби пошкодили інші автомобілі. Зарплата для життя замала – максимум 14-15 тисяч гривень. І це - враховуючи усі ризики професії.



Експатрульній з Одеси Зої Мельник робота у новій поліції спершу дуже подобалася. Вона прийшла працювати ще у 2015-му. Проте вже через рік вона розчарувалася у реформі. У "Фейсбуці" жінка розповідала про повернення нової поліції до схем старої міліції.

DW порівняла оцінки реформи поліції діючих та експоліцейських: