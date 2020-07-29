 Реформа патрульної поліції: що думають самі поліцейські (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.07.2020

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Політика й суспільство

Реформа патрульної поліції: що думають самі поліцейські (відео)

Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцянки все ще не захищені державою. Експатрульні говорять про процвітання корупції в лавах поліції. DW порівняла оцінки реформи поліції діючих та експоліцейських.

Ukraine Polizei (picture-alliance/dpa/Sputnik/Stringer)

Патрульна поліція: що думають нинішні та колишні поліцейські про реформу

Хоча реформа поліції триває вже кілька років, держава ще не починала турбуватися про самих поліцейських. Медичного страхування немає, повного КАСКО на поліцейські авто - теж. Патрульні лікуються власним коштом, самі виплачують і збитки, якщо під час служби пошкодили інші автомобілі. Зарплата для життя замала – максимум 14-15 тисяч гривень. І це - враховуючи усі ризики професії. 

Експатрульній з Одеси Зої Мельник робота у новій поліції спершу дуже подобалася. Вона прийшла працювати ще у 2015-му. Проте вже через рік вона розчарувалася у реформі. У "Фейсбуці" жінка розповідала про повернення нової поліції до схем старої міліції. 

DW порівняла оцінки реформи поліції діючих та експоліцейських:

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