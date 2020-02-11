 Реформа екстреної медичної допомоги: що змінилося (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.02.2020

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Політика й суспільство

Реформа екстреної медичної допомоги: що змінилося (відео)

Серед цілей розпочатої рік тому реформи екстреної медицини - оновлення транспорту й диспетчерських, мережа стаціонарів, готових до будь-якого пацієнта. DW порівняла ситуацію у Києві та за 100 кілометрів від столиці.

Подекуди оновлений автопарк швидких залишається незадіяним повністю через брак лікарів (Fotokon - Fotolia)

Подекуди оновлений автопарк швидких залишається незадіяним повністю через брак лікарів

З 2019 року в Києві і ще п’ятьох регіонах Вінницької, Донецької, Одеської, Полтавської, Тернопільської областей в рамках реформи екстреної медицини впроваджується новий пілотний проєкт. Він має продемонструвати, як швидко можна забезпечити усі регіони новими автомобілями і модернізувати усі диспетчерські, які могли б працювати як єдиний механізм.

DW.COM

Надавайте першу медичну допомогу в ритмі диско

Якщо трапився нещасний випадок і ви робите потерпілому непрямий масаж серця, думайте про... музику. Науковці довели: хіти на кшталт «Dancing Queen» допоможуть обрати правильний ритм і врятувати людину. (02.11.2012)  

Український уряд схвалив програму медгарантій у сфері охорони здоров'я

Програма передбачає, що з квітня наступного року держава фінансуватиме витрати на надання екстреної медичної допомоги, послуг профільного лікаря та лікування складних захворювань. (27.11.2019)  

Медична реформа в Україні: штучне дихання для "швидкої"

Одним із перших етапів медичної реформи стане реорганізація системи екстреної допомоги. DW з'ясувала, чому з неї почали і що зміниться для пацієнтів. (13.12.2016)  

Аудіо й відео до теми

Коридор для "швидкої": рідкість в Україні, рутина у Німеччині (11.03.2019)  

Медреформа в дії: що відбувається на селі (03.05.2018)  

Швидка у Німеччині: оперативно, але не завжди безкоштовно (07.02.2019)  

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