Реформа екстреної медичної допомоги: що змінилося (відео)

З 2019 року в Києві і ще п’ятьох регіонах Вінницької, Донецької, Одеської, Полтавської, Тернопільської областей в рамках реформи екстреної медицини впроваджується новий пілотний проєкт. Він має продемонструвати, як швидко можна забезпечити усі регіони новими автомобілями і модернізувати усі диспетчерські, які могли б працювати як єдиний механізм.