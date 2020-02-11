Реформа екстреної медичної допомоги: що змінилося (відео)

Серед цілей розпочатої рік тому реформи екстреної медицини - оновлення транспорту й диспетчерських, мережа стаціонарів, готових до будь-якого пацієнта. DW порівняла ситуацію у Києві та за 100 кілометрів від столиці.
З 2019 року в Києві і ще п’ятьох регіонах Вінницької, Донецької, Одеської, Полтавської, Тернопільської областей в рамках реформи екстреної медицини впроваджується новий пілотний проєкт. Він має продемонструвати, як швидко можна забезпечити усі регіони новими автомобілями і модернізувати усі диспетчерські, які могли б працювати як єдиний механізм.
Якщо трапився нещасний випадок і ви робите потерпілому непрямий масаж серця, думайте про... музику. Науковці довели: хіти на кшталт «Dancing Queen» допоможуть обрати правильний ритм і врятувати людину. (02.11.2012)
Програма передбачає, що з квітня наступного року держава фінансуватиме витрати на надання екстреної медичної допомоги, послуг профільного лікаря та лікування складних захворювань. (27.11.2019)