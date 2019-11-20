Реформа допомоги людям з інвалідністю: що зміниться (відео)

Систему призначення пенсій з інвалідності необхідно кардинально змінити, вважають депутати від "Слуги народу". Замість корумпованих МСЕКів планують запровадити європейську систему. Що зміниться, дивіться у сюжеті DW.
2 мільйони 600 тисяч людей з інвалідністю, за даними Комітету соціальної політики Верховної Ради, отримують пенсії у розмірі від 1700 до 3000 гривень на місяць. Як стверджує депутатка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова, якість життя людей з інвалідністю в Україні може повністю змінитися. Депутати готують масштабну реформу. Насамперед вони хочуть ліквідувати МСЕК - медико-соціальні експертні комісії, які є нині головними інстанціями, що визначають групу інвалідності, від якої, власне, залежить розмір державної грошової допомоги. І запровадити МКФ - Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я. Дивіться, що зміниться і чого очікуюють самі люди з інвалідністю, у сюжеті DW:
Раїса Панасюк бореться за те, щоб зробити міський простір комфортним для людей з інвалідністю. Спершу на регіональному рівні, а тепер і на всеукраїнському, ставши урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю. (26.04.2018)
Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", змінює ставлення суспільства до "особливих" дітей. Уже третій рік поспіль вона проводить літній табір для дітей з інвалідністю. Дивіться її історію у проекті DW #LocalHeroes. (23.08.2018)