Реформа допомоги людям з інвалідністю: що зміниться (відео)

2 мільйони 600 тисяч людей з інвалідністю, за даними Комітету соціальної політики Верховної Ради, отримують пенсії у розмірі від 1700 до 3000 гривень на місяць. Як стверджує депутатка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова, якість життя людей з інвалідністю в Україні може повністю змінитися. Депутати готують масштабну реформу. Насамперед вони хочуть ліквідувати МСЕК - медико-соціальні експертні комісії, які є нині головними інстанціями, що визначають групу інвалідності, від якої, власне, залежить розмір державної грошової допомоги. І запровадити МКФ - Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я. Дивіться, що зміниться і чого очікуюють самі люди з інвалідністю, у сюжеті DW: