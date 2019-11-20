 Реформа допомоги людям з інвалідністю: що зміниться (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.11.2019

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Політика й суспільство

Реформа допомоги людям з інвалідністю: що зміниться (відео)

Систему призначення пенсій з інвалідності необхідно кардинально змінити, вважають депутати від "Слуги народу". Замість корумпованих МСЕКів планують запровадити європейську систему. Що зміниться, дивіться у сюжеті DW.

Що зміниться для людей з інвалідністю в Україні? (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Що зміниться для людей з інвалідністю в Україні?

2 мільйони 600 тисяч людей з інвалідністю, за даними Комітету соціальної політики Верховної Ради, отримують пенсії у розмірі від 1700 до 3000 гривень на місяць. Як стверджує депутатка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова, якість життя людей з інвалідністю в Україні може повністю змінитися. Депутати готують масштабну реформу. Насамперед вони хочуть ліквідувати МСЕК - медико-соціальні експертні комісії, які є нині головними інстанціями, що визначають групу інвалідності, від якої, власне, залежить розмір державної грошової допомоги. І запровадити МКФ - Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я. Дивіться, що зміниться і чого очікуюють самі люди з інвалідністю, у сюжеті DW:

 

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Як зробити українські міста інклюзивними? (відео)

Раїса Панасюк бореться за те, щоб зробити міський простір комфортним для людей з інвалідністю. Спершу на регіональному рівні, а тепер і на всеукраїнському, ставши урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю. (26.04.2018)  

"Бачити серцем": як мати дитини з інвалідністю змінює суспільство (відео)

Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", змінює ставлення суспільства до "особливих" дітей. Уже третій рік поспіль вона проводить літній табір для дітей з інвалідністю. Дивіться її історію у проекті DW #LocalHeroes. (23.08.2018)  

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Що пропонують німецькі виші людям з обмеженими фізичними чи психічними можливостями? Які умови створені для них? (02.10.2017)  

Аудіо й відео до теми

Громадський транспорт у Німеччині: рух без перешкод для людей з інвалідністю (09.03.2018)  

Як німець без рук і ніг подорожує світом (20.03.2017)  

Як люди з вадами зору працевлаштовані в Німеччині (27.12.2018)  

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Реформа допомоги людям з інвалідністю: реабілітація замість ізоляції (20.11.2019) 20.11.2019

Систему призначення пенсій з інвалідності необхідно кардинально змінити, вважають депутати від "Слуги народу". Замість корумпованих МСЕКів - медико-соціальних експертних комісій - планують створити проєвропейську систему. Що зміниться і чого очікуюють самі люди з інвалідністю, дивіться у сюжеті DW.

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Докладно

Deutschland ADAC zum Kindersitztest (picture-alliance/dpa/N. Armer)

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