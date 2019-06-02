Рефері Стефані Фраппар - перша жінка, яка судитиме Суперкубок УЄФА

Коли стало відомо, що 14 серпня француженка Стефані Фраппар судитиме в Стамбулі Суперкубок УЄФА серед чоловіків, французькі медіа продемонстрували неабияке збудження. Тепер їхня увага прикута не стільки до поєдинку між переможцем Ліги чемпіонів "Ліверпулем" та чемпіоном Ліги Європи "Челсі", скільки до 35-річної Стефані родом з департаменту Вал-д'Уаз, що на півночі Франції. Французьке видання "Le Parisien" присвятило їй статтю під назвою "Стефані Фраппар: назавжди піонерка".

"Піонеркою" 35-річну Стефані можна назвати не тільки тому, що вона є першою жінкою, яка судитиме Суперкубок УЄФА - гру такого високого рівня. У квітні Фраппар також стала першим арбітром-жінкою на Чемпіонаті Франції з футболу серед чоловіків. Згодом вона очолила суддівство Чемпіонату світу з футболу серед жінок. І от невдовзі вона судитиме Суперкубок УЄФА. За останні місяці Стефані Фраппар швидко просунулася по суддівській кар'єрній дробині.

"Одна з кращих рефері"

Строгі міміка й зачіска, чіткі жести, жодної двозначності - французька спортсменка своїм стилем вирізняється серед колег навіть на фото. У десятирічному віці Стефані грала в півзахисті в команді її рідного міста Ербле, однак ще в дитинстві вона зробила вибір на користь суддівства й досконало вивчила правила гри. Головний суддя УЄФА Роберто Розетті вважає, що "вона (Стефані - Ред.) має все необхідне, аби встояти на великій арені". На його думку, Стефані Фраппар упродовж років довела своєю неупередженістю, що є "однією з найкращих футбольних суддів, при чому в світі".

Фраппар показує жовтку карту на фінальному матчі Чемпіонату світу з футболу серед жінок

Ніби навмисне Фраппар вперше судитиме великий чоловічий футбол саме в турецькому мегаполісі Стамбулі. Така обставина має певну пікантність та привертає ще більше уваги до події. Безперечно є стадіони, де до жінок ставляться з більшим визнанням. Але в будь-якому разі для британських гравців особа судді не повинна відігравати якоїсь визначальної ролі.

"Як головна структура європейського футболу ми надаємо великого значення розвитку жіночого футболу на всіх рівнях", - заявив президент УЄФА Александер Чеферін. На його думку, Фраппар може слугувати прикладом для наслідування "для мільйонів дівчат і жінок по всій Європі". "Вони мають побачити, що кожна мрія може стати реальністю", - каже Чеферін.

Як і під час нещодавнього фіналу Чемпіонату світу з футболу серед жінок, в Стамбулі їй допомагатимуть Мануела Ніколосі з Франції та Мішель О’Ніл з Ірландії. Четвертим асистентом стане представник Туреччини Кюніт Какір. Системою відеодопомоги арбітрам опікуватиметься її співвітчизник Клімент Турпін.

Не перша

До Фраппар важливі чоловічі футбольні матчі УЄФА вже судила її німецька колега Бібіана Штайнхаус. Швейцарка Ніколь Петігна виступала як рефері у трьох відбіркових матчах Кубку УЄФА між 2004 та 2009 роками. Однак заголовок "Стефані Фраппар: назавжди піонерка" від цього не страждає.