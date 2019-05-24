Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
У Туреччині 16 квітня 2017 відбувся референдум щодо внесення поправок до конституції, які покликані розширити повноваження президента країни.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Туреччині". У Туреччині на референдумі 16 квітня 2017-го року більшість громадян країни проголосувала за зміцнення влади президента Реджепа Таїпа Ердогана. Реформа передбачає розширення президентських повноважень, зокрема, право розпускати парламент, оголошувати надзвичайний стан, призначати і звільняти міністрів і суддів, а також видавати укази в цілому ряді сфер. При цьому посаду прем'єр-міністра буде скасовано, а президент, якого обиратимуть прямим голосуванням на п'ятирічний термін, буде одночасно і главою уряду. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган зможе балотуватися ще на два президентські терміни та зберегти владу до 2029 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У західній практиці референдуми часом спричиняють хаос, як у випадку Brexit. Та іноді це спосіб сказати владі "досить", як це часом відбувається у Швейцарії. Але чи можна вирішити таким чином конфлікт на Донбасі?
Реджеп Ердоган є єдиним кандидатом на посаду голови заснованої ним же "Партії справедливості та розвитку". Бути одночасно і президентом, і очільником політсили йому дозволяє змінене внаслідок референдуму законодавство.
Після референдуму в Туреччині Дональд Трамп привітав Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою. Ця телефонна розмова відображає неоднозначний та ризикований політичний курс, якого дотримуються обидві держави на Близькому Сході.
62% турків, які взяли участь у голосуванні в Німеччині, сказали "так" змінам до конституції Ердогана. Це навіть більше, ніж загалом за підсумками референдуму - 51,4%. Чому турки, які живуть у Німеччині, підтримали згортання демократії в своїй країні?