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Референдум у Туреччині

У Туреччині 16 квітня 2017 відбувся референдум щодо внесення поправок до конституції, які покликані розширити повноваження президента країни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Туреччині". У Туреччині на референдумі 16 квітня 2017-го року більшість громадян країни проголосувала за зміцнення влади президента Реджепа Таїпа Ердогана. Реформа передбачає розширення президентських повноважень, зокрема, право розпускати парламент, оголошувати надзвичайний стан, призначати і звільняти міністрів і суддів, а також видавати укази в цілому ряді сфер. При цьому посаду прем'єр-міністра буде скасовано, а президент, якого обиратимуть прямим голосуванням на п'ятирічний термін, буде одночасно і главою уряду. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган зможе балотуватися ще на два президентські терміни та зберегти владу до 2029 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Референдум за мир на Донбасі: чи дійсно плебісцит є ефективним інструментом демократії

Референдум "за мир" на Донбасі: чи дійсно плебісцит є ефективним інструментом демократії 24.05.2019

У західній практиці референдуми часом спричиняють хаос, як у випадку Brexit. Та іноді це спосіб сказати владі "досить", як це часом відбувається у Швейцарії. Але чи можна вирішити таким чином конфлікт на Донбасі?
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Бомба сповільненої дії: Ердоган і відсотки 23.05.2018

Напередодні виборів президент Туреччини Ердоган гучно свариться з фінансовими ринками, рейтинговими агентствами та власним центральним банком. Через його різкий курс конфронтації найбільше потерпає економіка Туреччини.

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Чи хочуть ще турки в Євросоюз? (19.05.2017) 19.05.2017

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після суперечливого референдуму про розширення своїх повноважень продовжує курс на конфронтацію з Євросоюзом. Як це відображається на настроях турків? Чи прагнуть вони ще членства в ЄС?
Ердоган знову став членом правлячої в Туреччині партії AKP

Ердоган знову став членом правлячої в Туреччині партії AKP 02.05.2017

Своє членство у правлячій турецькій Партії справедливості та розвитку поновив її співзасновник - президент Реджеп Таїп Ердоган. Зробити це йому дозволили результати конституційного референдуму.
Виключення Туреччини з НАТО - не опція для Берліна

Виключення Туреччини з НАТО - не опція для Берліна 20.04.2017

Результати референдуму в Туреччині, які розширюють президентську владу, а також можливість відновлення у країні смертної кари не є для німецького уряду приводами для зовнішньополітичної ізоляції Анкари.
Турецька опозиція хоче оскаржити рішення виборчкому щодо референдуму

Турецька опозиція хоче оскаржити рішення виборчкому щодо референдуму 20.04.2017

Відмову виборчкому Туреччини скасувати результати референдуму планує оскаржити в суді опозиційна Народно-республіканська партія. Утім, шансів у опозиціонерів небагато - закон такої процедури не передбачає.
Реакція США на референдум в Туреччині - Трамп, Ердоган і політичні ризики

Реакція США на референдум в Туреччині - Трамп, Ердоган і політичні ризики 19.04.2017

Після референдуму в Туреччині Дональд Трамп привітав Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою. Ця телефонна розмова відображає неоднозначний та ризикований політичний курс, якого дотримуються обидві держави на Близькому Сході.
Турецький виборчком відмовив у скасуванні результатів референдуму

Турецький виборчком відмовив у скасуванні результатів референдуму 19.04.2017

Верховна виборча комісія Туреччини відхилила скарги щодо конституційного референдуму. Опозиційні партії вказували на порушення під час агітації та підрахунку голосів.

Чому турки у Німеччині проголосували за зміцнення влади Ердогана? (19.04.2017) 19.04.2017

62% турків, які взяли участь у голосуванні в Німеччині, сказали "так" змінам до конституції Ердогана. Це навіть більше, ніж загалом за підсумками референдуму - 51,4%. Чому турки, які живуть у Німеччині, підтримали згортання демократії в своїй країні?
Коментар: Не гарячкувати та бути відвертими з Туреччиною

Коментар: Не гарячкувати та бути відвертими з Туреччиною 19.04.2017

Чи варто погрожувати Анкарі припиненням переговорів про вступ до ЄС та виключенням з НАТО? Єнс Турау вважає, що після референдуму в Туреччині німецька політика щодо неї має бути передусім розважливою.
Ердоган про референдум: Немає значення, з яким рахунком виграти

Ердоган про референдум: Немає значення, з яким рахунком виграти 19.04.2017

Президент Туреччини відкинув звинувачення критиків у диктатурі та наголосив, що він не житиме вічно. Тим часом, центрвиборчком починає розгляд скарг.
ОБСЄ: Турецька влада не хоче розслідувати порушення на референдумі

ОБСЄ: Турецька влада не хоче розслідувати порушення на референдумі 19.04.2017

Влада Туреччини відмовляється співпрацювати зі спостерігачами щодо розслідування заявлених порушень на нещодавньому референдумі. Найімовірнішим чинником фальсифікації були непроштамповані конверти з бюлетенями.
Коментар: Референдум у Туреччині має розбуркати Німеччину

Коментар: Референдум у Туреччині має розбуркати Німеччину 18.04.2017

Понад 60 відсотків турків, які мешкають у Німеччині і взяли участь у турецькому референдумі, проголосували за розширення повноважень Ердогана. ФРН має осмислити цей факт, вважає Інес Поль.
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