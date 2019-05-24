У Туреччині 16 квітня 2017 відбувся референдум щодо внесення поправок до конституції, які покликані розширити повноваження президента країни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Туреччині". У Туреччині на референдумі 16 квітня 2017-го року більшість громадян країни проголосувала за зміцнення влади президента Реджепа Таїпа Ердогана. Реформа передбачає розширення президентських повноважень, зокрема, право розпускати парламент, оголошувати надзвичайний стан, призначати і звільняти міністрів і суддів, а також видавати укази в цілому ряді сфер. При цьому посаду прем'єр-міністра буде скасовано, а президент, якого обиратимуть прямим голосуванням на п'ятирічний термін, буде одночасно і главою уряду. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган зможе балотуватися ще на два президентські терміни та зберегти владу до 2029 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.