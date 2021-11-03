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Референдум у Нідерландах

Референдум у Нідерландах – форма безпосереднього волевиявлення громадян з найважливіших питань загальнодержавного, регіонального чи місцевого значення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Нідерландах". Наслідки одного з референдумів у Нідерландах відчула на собі й Україна. У квітні 2016 року нідерландців закликали завітати на виборчі дільниці, аби висловити свою думку щодо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Більшість проголосували проти цієї угоди. Щоправда, явка становила лише 32 відсотки. Після цього процес ратифікації Угоди про асоціацію дещо затягнувся. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

COVID-19: Нідерланди повертають маски та інші обмеження

COVID-19: Нідерланди повертають маски та інші обмеження 03.11.2021

Влада Нідерландів знову запроваджує обов’язкові маски та дотримання соціальної дистанції в громадських місцях через сплеск захворюваності на COVID-19. У вересні ці обмеження були скасовані.
Bellingcat: Петров і Боширов мають історію арешту у Нідерландах

Bellingcat: Петров і Боширов мають історію арешту у Нідерландах 21.09.2018

Підозрювані у причетності до отруєння екс-агента Сергія Скрипаля Петров і Боширов раніше були затримані у Нідерландах, пише проект розслідувачів Bellingcat.

Сенат Нідерландів підтримав угоду про асоціацію України з ЄС (30.05.2017) 30.05.2017

Нідерланди стали останньою країною Євросоюзу, яка завершила ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС. Тепер вона має запрацювати на повну силу.
Коаліційні переговори можуть вплинути на голосування Сенату Нідерландів щодо асоціації Україна-ЄС

Коаліційні переговори можуть вплинути на голосування Сенату Нідерландів щодо асоціації Україна-ЄС 30.05.2017

У парламенті Нідерландів тривають переговори щодо утворення коаліції. Частина потенційних її членів раніше висловлювалася проти асоціації з Україною.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС - заручниця нідерландських виборів (15.03.2016) 15.03.2017

Ратифікація угоди про асоціацію між Україною та ЄС Нідерландами затяглася на невизначений чаc попри те, що Нідерландам економічно вигідно ратифікувати угоду. Що ж стоїть на заваді?

Чому ратифікація угоди про асоціацію з Україною дається Нідерландам так важко? (24.02.2017) 24.02.2017

Нижня палата парламенту Нідерландів у четвер ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Але це ще не кінцевий крок ратифікації. Чому угода з Україною дається голландцям так важко?
Нідерланди: нижня палата парламенту схвалила асоціацію Україна-ЄС

Нідерланди: нижня палата парламенту схвалила асоціацію Україна-ЄС 23.02.2017

Нижня палата парламенту Нідерландів дала "зелене світло" ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС. Завершення процесу потребує схвалення документа і верхньою палатою.
Нідерланди vs Україна. Питання і відповіді про майбутнє асоціації

Нідерланди vs Україна. Питання і відповіді про майбутнє асоціації 16.12.2016

Прем'єр Рютте узгодив із лідерами ЄС додаток до угоди про асоціацію з Україною. DW з'ясувала, які кроки документ має пройти для завершення ратифікації Нідерландами.
Що хочуть змінити голландці в угоді про асоціацію? (відео)

Що хочуть змінити голландці в угоді про асоціацію? (відео) 15.12.2016

DW з'ясовувала, чи завадять ці зміни подальшій євроінтеграції України.

Асоціація Україна-ЄС: чому згода Нідерландів залишається під питанням

Асоціація Україна-ЄС: чому згода Нідерландів залишається під питанням 15.12.2016

Українське питання розкололо нідерландський парламент після референдуму щодо асоціації Україна-ЄС. Прем'єр Рютте шукає компроміс і вдома, і в Брюсселі. DW з'ясувала, що може стати на його шляху.
Брюссельський експерт: Україні і ЄС потрібна альтернативна угода про асоціацію (відео)

Брюссельський експерт: Україні і ЄС потрібна альтернативна угода про асоціацію (відео) 02.11.2016

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте пропонує внести в угоду про асоціацію зміни, які б задовольнили голландську опозицію. Ці перспективи коментує експерт Пітер Клеппе.

Блокувати не можна змінити: як Нідерланди бачать угоду про асоціацію ЄС-Україна

Блокувати не можна змінити: як Нідерланди бачать угоду про асоціацію ЄС-Україна 30.06.2016

Угода про асоціацію між ЄС та Україною має подолати останню перешкоду - пройти ратифікацію в Нідерландах. Однак після референдуму влада країни наполягає на перегляді. Які шанси на блокування договору?
Нідерланди хочуть обговорити асоціацію з Україною на саміті ЄС в кінці червня

Нідерланди хочуть обговорити асоціацію з Україною на саміті ЄС в кінці червня 07.06.2016

Хоча референдум у Нідерландах і не мав зобов'язуючої дії, країна хоче офіційно обговорити його результати з іншими країнами-членами Євросоюзу під час саміту ЄС, який відбудеться у кінці червня.

Голландський синдром: чи вплине референдум на безвізовий режим з Україною (11.04.2016) 11.04.2016

Перехід до безвізового режиму ЄС з Україною не скасовується, утім, через провальний референдум у Нідерландах його можуть обмежити, пишуть ЗМІ. Втім, як пояснили експерти DW, це буде лише у випадку саміту чи масштабної події на кшталт чемпіонату світу з футболу.
ЗМІ: референдум у Нідерландах не загрожує безвізовому режиму

ЗМІ: референдум у Нідерландах не загрожує безвізовому режиму 11.04.2016

ЄС запропонує Україні безвізовий режим, незважаючи на результати референдуму в Нідерландах, повідомляє Reuters. Пропозиція Єврокомісії має бути схвалена кваліфікованою більшістю країн ЄС.
Клімкін: Ні у Нідерландах не завадить Україні отримати безвізовий режим

Клімкін: "Ні" у Нідерландах не завадить Україні отримати безвізовий режим 09.04.2016

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що надання Україні безвізового режиму не залежить від результатів референдуму у Нідерландах.
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