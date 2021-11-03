Референдум у Нідерландах – форма безпосереднього волевиявлення громадян з найважливіших питань загальнодержавного, регіонального чи місцевого значення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Нідерландах". Наслідки одного з референдумів у Нідерландах відчула на собі й Україна. У квітні 2016 року нідерландців закликали завітати на виборчі дільниці, аби висловити свою думку щодо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Більшість проголосували проти цієї угоди. Щоправда, явка становила лише 32 відсотки. Після цього процес ратифікації Угоди про асоціацію дещо затягнувся. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.