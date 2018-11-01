 Референдум у Новій Каледонії: більшість проголосувала проти незалежності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2018

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Новини

Референдум у Новій Каледонії: більшість проголосувала проти незалежності

За результатами підрахунку 95 відсотків голосів, більшість жителів Нової Каледонії на референдумі про незалежність висловилися проти відділення від Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон у Новій Каледонії, травень 2018 року

Президент Франції Еммануель Макрон у Новій Каледонії, травень 2018 року

Більшість жителів Нової Каледонії, французького адміністративно-територіального утворення, розташованого в Тихому океані, під час референдуму висловилися проти незалежності. Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів, оприлюднені в неділю, 4 листопада, повідомляє агенція AFP.

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Референдум у Македонії: на кону не лише назва країни, але й шлях до ЄС та НАТО. Перед референдумом лунали заклики з боку президента країни та опозиції щодо його бойкоту. (30.09.2018)

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці Великобританії з вимогою провести повторне голосування щодо виходу країни з ЄС. Вони заявляють, що під час першого референдуму громадяни не здогадувались про наслідки Brexit. (20.10.2018)

За даними місцевих ЗМІ, результати підрахунку 95 відсотків голосів свідчать, що 56,8 відсотка тих, хто взяли участь у голосуванні, не підтримали здобуття незалежності. Явка, за останніми даними, становила 79,8 відсотка. Нагадаємо, з близько 270 тисяч жителів Нової Каледонії правом голосу володіють приблизно 175 тисяч осіб. 

Як оголосив президент Франції Еммануель Макрон, більшість жителів Нової Каледонії проголосували за те, щоб залишитися частиною Франції. "Я також хочу висловити свою гордість як глава держави, що більшість каледонців обрали Францію: це знак упевненості у Французькій республіці, в її майбутньому та її цінностях", - заявив президент.

Опитування перед референдумом також прогнозували, що більшість жителів хочуть лишитися у складі Франції. Згідно з ними, відділення підтримують передусім корінні жителі - канаки, які становлять близько 40 відсотків тих, хто має право голосу. Критики ідеї незалежності, зокрема, згадували про 1,3 мільярда євро, які французький уряд щорічно виділяє Новій Каледонії. Референдум мав відбутись ще в 1998 році, але його проведення кілька разів переносили.

З 1853 року ця група островів належить Франції, являючи собою важливу для Парижа територію з геостратегічної точки зору. Крім того, в Новій Каледонії розташовані до чверті всіх світових родовищ нікелю - сировини, важливої для виробництва електронних пристроїв.

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