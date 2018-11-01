Референдум у Новій Каледонії: більшість проголосувала проти незалежності

Більшість жителів Нової Каледонії, французького адміністративно-територіального утворення, розташованого в Тихому океані, під час референдуму висловилися проти незалежності. Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів, оприлюднені в неділю, 4 листопада, повідомляє агенція AFP.

За даними місцевих ЗМІ, результати підрахунку 95 відсотків голосів свідчать, що 56,8 відсотка тих, хто взяли участь у голосуванні, не підтримали здобуття незалежності. Явка, за останніми даними, становила 79,8 відсотка. Нагадаємо, з близько 270 тисяч жителів Нової Каледонії правом голосу володіють приблизно 175 тисяч осіб.

Як оголосив президент Франції Еммануель Макрон, більшість жителів Нової Каледонії проголосували за те, щоб залишитися частиною Франції. "Я також хочу висловити свою гордість як глава держави, що більшість каледонців обрали Францію: це знак упевненості у Французькій республіці, в її майбутньому та її цінностях", - заявив президент.

Опитування перед референдумом також прогнозували, що більшість жителів хочуть лишитися у складі Франції. Згідно з ними, відділення підтримують передусім корінні жителі - канаки, які становлять близько 40 відсотків тих, хто має право голосу. Критики ідеї незалежності, зокрема, згадували про 1,3 мільярда євро, які французький уряд щорічно виділяє Новій Каледонії. Референдум мав відбутись ще в 1998 році, але його проведення кілька разів переносили.

З 1853 року ця група островів належить Франції, являючи собою важливу для Парижа територію з геостратегічної точки зору. Крім того, в Новій Каледонії розташовані до чверті всіх світових родовищ нікелю - сировини, важливої для виробництва електронних пристроїв.