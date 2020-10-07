Реттґен розкритикував Шредера за заяви щодо Навального

Голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) у четвер, 8 жовтня, розкритикував ексканцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) за його заяви щодо отруєння Навального. Про це Реттґен заявив німецькому таблоїду Bild.

За словами Реттґена, Шредер, який отримує гроші за роботу на російський нафтогазовий бізнес, у випадку з Навальним брав участь у спробах "зам'яти відповідальність" за ситуацію з отруєнням російського опозиціонера. Він відзначив, що російського політика намагалися вбити російською бойовою отруйною речовиною, і багатьом німцям соромно за поведінку Шредера.

Реттґен також відзначив, що треба запровадити санкції проти оточення президента РФ Володимира Путіна, а саме тих, хто несе безпосередню відповідальність за цей злочин.

"Хлопчик на побігеньках у Путіна"

Раніше ексканцлер заявив, що Росія має прояснити ситуацію з нападом на Навального за допомогою отрути, але це не дає право опозиціонеру висловлювати непідтверджені обвинувачення.

У свою чергу, Навальний назвав в інтерв'ю газеті Bild Шредера "хлопчиком на побігеньках у Путіна" і заявив, що той приховано отримує від Путіна гроші. Шредер має намір вдатися до юридичних кроків щодо видання за поширення цих закидів без того, щоб звернутися по коментар до нього самого.

За словами ексканцлера, він розуміє складну особисту ситуацію Навального, проте заяви про "приховані платежі" є хибними. Російський опозиціонер сам визнав, що не має жодних доказів цього, заявив Шредер.

Як повідомлялося, російський опозиційний політик Олексій Навальний, який лікувався в Берліні після отруєння "Новачком", дав розлоге інтерв'ю німецькому таблоїду Bild. В опублікованій у ніч на середу, 7 жовтня, розмові він, зокрема, висловив думку щодо колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера, який нині очолює раду директорів компанії "Роснефть". Він також прокоментував заяву Шредера щодо відсутності "доведених фактів" у справі отруєння російського опозиціонера.