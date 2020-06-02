Ресторани, храми та авіарейси: уряд схвалив подальші послаблення карантину

Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 3 червня, ухвалив рішення про подальші послаблення карантинних обмежень у країні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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За словами Шмигаля, з 5 червня ресторанам дозволять приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів. Також з того дня для осіб старше 60 років не діятиме зобов'язання щодо самоізоляції.

Богослужіння й внутрішні авіаперевезення

Крім того, починаючи з 5 червня знову дозволятиметься проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше однієї особи на п'ять квадратних метрів.

Уряд вирішив також поновити авіаційне сполучення. Згідно з рішенням, з 5 червня мають відновити внутрішні авіаперевезення, а з 15 червня - міжнародні. Однак це стосуватиметься авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України, наголосив Шмигаль.

Дозволять також і перевезення пасажирів легковими автомобілями, утім лише в кількості до 5 осіб включно з водієм без урахування дітей віком до 14 років.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні відновила пасажирські перевезення "Укрзалізниця", а також за певних умов дозволили роботу спортзалів та фітнесклубів.

Водночас прем'єр-міністр нагадав, що у разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.