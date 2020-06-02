 Ресторани, храми та авіарейси: уряд схвалив подальші послаблення карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ресторани, храми та авіарейси: уряд схвалив подальші послаблення карантину

Вже з 5-го червня дозволять проводити богослужіння, ресторанам приймати відвідувачів у приміщеннях та відновлять внутрішні авіаперевезення.

Уряд вирішив, що ресторани зможуть з 5 червня приймати відвідувачів не лише на відкритих майданчиках, а й у приміщеннях

Уряд вирішив, що ресторани зможуть з 5 червня приймати відвідувачів не лише на відкритих майданчиках, а й у приміщеннях

Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 3 червня, ухвалив рішення про подальші послаблення карантинних обмежень у країні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Читайте також: У Києві запрацював у звичному режимі наземний транспорт

За словами Шмигаля, з 5 червня ресторанам дозволять приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів. Також з того дня для осіб старше 60 років не діятиме зобов'язання щодо самоізоляції.

Богослужіння й внутрішні авіаперевезення

Крім того, починаючи з 5 червня знову дозволятиметься проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше однієї особи на п'ять квадратних метрів.

Уряд вирішив також поновити авіаційне сполучення. Згідно з рішенням, з 5 червня мають відновити внутрішні авіаперевезення, а з 15 червня - міжнародні. Однак це стосуватиметься авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України, наголосив Шмигаль.

Дозволять також і перевезення пасажирів легковими автомобілями, утім лише в кількості до 5 осіб включно з водієм без урахування дітей віком до 14 років.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні відновила пасажирські перевезення "Укрзалізниця", а також за певних умов дозволили роботу спортзалів та фітнесклубів.

Водночас прем'єр-міністр нагадав, що у разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.

Дивитись відео 02:01

Послаблення карантину: у Києві запрацювали продовольчі ринки (06.05.2020)

Також за темою

Frankreich Paris | Coronakrise: Parks werden wieder geöffnet

У Франції набрали чинності нові послаблення карантину 02.06.2020

Під час другого етапу послаблення карантинних обмежень відкриваються ресторани, бари, кафе, а також стають можливі поїздки на далекі відстані по всій країні.

Відпочинок за кордоном: чи готова Туреччина приймати туристів з України (03.06.2020) 03.06.2020

Україна і Туреччина домовилися відновити регулярні пасажирські перевезення та створити всі умови для безпечного відпочинку. У Стамбулі та на пляжах Анталії поступово повертаються до нормального життя та з нетерпінням очікують туристів. Репортаж DW.

Ukraine Regierungsgebäude

Уряд України затвердив доопрацьовану програму стимулювання економіки 28.05.2020

До підготовки програми залучили близько сотні розробників, запевняють в українському уряді. Урядовці обіцяють підтримку українського виробника.

Реклама

Докладно

Батьки можуть переїхати до дітей в Німеччину тільки у виняткових випадках

Як переїхати жити до Німеччини до дітей або подружжя

Які вимоги висуває німецьке законодавство для переїзду до ФРН за лінією возз'єднання родини?  

В Європі через коронавірус значно зріс попит на велосипеди

Велобум: як в ЄС стимулюють придбання ровера

3 червня відзначається Всесвітній день велосипеда. Нині, у зв'язку з пандемією, цей транспортний засіб переживає бум.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  