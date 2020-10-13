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Реституція

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реституція".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи повернуться до України Адам і Єва Кранаха Старшого?

Чи повернуться до України "Адам і Єва" Кранаха Старшого? 13.10.2020

Диптих "Адам і Єва" Лукаса Кранаха Старшого у 1920-х роках вивезли за кордон з Музею мистецтв у Києві і продали на аукціоні. У музеї вважають, що Україна має всі підстави вимагати повернення шедевра.
Польща скасувала запрошення для делегації Ізраїлю

Польща скасувала запрошення для делегації Ізраїлю 13.05.2019

У Варшаві не хочуть обговорювати питання повернення єврейської власності, втраченої під час Голокосту.
РФ відмовляється повертати вивезені з Німеччини після війни цінності

РФ відмовляється повертати вивезені з Німеччини після війни цінності 21.12.2018

Поки у Москви і Берліна немає "політичного діалогу", питання реституції обговорюватися не може, вважають в РФ. Німеччина наполягає на поверненні знахідок Шлімана та Еберсвальдского скарбу.
Викрадене мистецтво: чому реституція досі виняток, а не правило?

"Викрадене мистецтво": чому реституція досі виняток, а не правило? 04.12.2018

Під час Другої світової війни близько 600 тисяч картин були викрадені нацистами чи змінили власника. 20 років тому було схвалено спеціальну міжнародну декларацію із реституції. Чому відтоді змінилося небагато?
Дослідження: У Східній Європі не повертають єврейську власність

Дослідження: У Східній Європі не повертають єврейську власність 28.04.2017

Кілька країн Східної Європи досі не виконали міжнародні зобов'язання щодо реституції майна євреїв, засвідчило дослідження. Європейські чиновники закликали країни-членів ЄС провести "остаточну реституцію".
Трофейне мистецтво: чи повернеться з Сімферополя ахенський Пуліан?

"Трофейне мистецтво": чи повернеться з Сімферополя ахенський Пуліан? 07.11.2013

В Ахенському музеї Сюрмонда-Людвіґа говорять про "прорив" у питанні повернення з України вивезених під час Другої світової війни картин західноєвропейських художників. В Україні ж поки обережні з прогнозами.
Як Німеччина і Україна вирішують проблему трофейного мистецтва

Як Німеччина і Україна вирішують проблему "трофейного мистецтва" 17.07.2013

Росія відмовляється повертати Німеччині "трофейне мистецтво", тоді як Україна нещодавно передала ФРН 713 книг із Музею цукру в Берліні. DW дізнавалася про вирішення проблеми переміщених культурних цінностей.
Чехи хочуть відшкодовувати церквам конфісковане майно

Чехи хочуть відшкодовувати церквам конфісковане майно 14.07.2012

Законопроект про повернення церковного майна здобув підтримку депутатів нижньої палати чеського парламенту. Відповідне рішення ухвалили у ніч на суботу, 14 липня.
Музей поверне конфісковану нацистами колекцію плакатів

Музей поверне конфісковану нацистами колекцію плакатів 16.03.2012

Федеральна судова палата Німеччини зобов’язала Німецький історичний музей повернути унікальну колекцію довоєнних плакатів, відібрану нацистами, законному власнику, що живе у США.
Чеським церквам можуть повернути пограбоване комуністами

Чеським церквам можуть повернути пограбоване комуністами 11.01.2012

У середу, 11 січня, уряд Чехії схвалив законопроект про повернення церковного майна. «За» голосували й міністри від партії «Справи громадські», які досі були проти, бо це не підтримує більшість чехів.
Реституція: німецькі картини «знайшлися» в Криму

Реституція: німецькі картини «знайшлися» в Криму 07.11.2008

Майже детективна історія сталася з картинами музею західнонімецького міста Аахена, що вважалися зниклими після війни. Німецькі туристи «знайшли» їх у Криму – в Художньому музеї в Сімферополі.

Реституція „по-ізраїльськи” 18.12.2005

Після падіння "залізної завіси” проблема реституції, тобто повернення втраченого під час Другої світової війни майна, зачепила більшість країн колишнього соцтабору. Досить несподівано вона заторкнула також Ізраїль, де серед претендентів на відшкодування опинилася й поважна музейна установа „Яд Вашем”.

Реституція культурних цінностей: Україна й Німеччина - зразкові партнери? 07.03.2004