Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реституція".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після падіння "залізної завіси” проблема реституції, тобто повернення втраченого під час Другої світової війни майна, зачепила більшість країн колишнього соцтабору. Досить несподівано вона заторкнула також Ізраїль, де серед претендентів на відшкодування опинилася й поважна музейна установа „Яд Вашем”.