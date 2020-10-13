"Викрадене мистецтво": чому реституція досі виняток, а не правило?

Під час Другої світової війни близько 600 тисяч картин були викрадені нацистами чи змінили власника. 20 років тому було схвалено спеціальну міжнародну декларацію із реституції. Чому відтоді змінилося небагато?