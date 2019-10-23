Республіканці майже зірвали закриті слухання у Конгресі США щодо імпічменту

Щонайменше два десятки конгресменів-республіканців увірвалися до зали проведення слухань щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, протестуючи проти того, що ті проходять у закритому режимі. Ця акція конгресменів, яка відбулася у середу, 23 жовтня, призвела до затримки початку слухань на п'ять годин.

Республіканці, які таким чином майже зірвали засідання у цей день, вимагали більшої прозорості у проведенні слухань за участю членів трьох комітетів Палати представників американського Конгресу.

Хоча більше 40 конгресменів від Республіканської партії й так беруть участь у слуханнях, очолюваній республіканцем Меттом Гетцом групі з близько 30 його колег цього, вочевидь, здалося замало. Вони не лише увірвалися з криками "Впустіть нас!" до зали з особливим режимом безпеки, але й пронесли з собою смартфони, публікуючи звідти повідомлення в соціальних мережах, що суворо заборонено.

В цей день свої свідчення перед уповноваженнями конгресменами мала надавати відповідальна за український напрямок представниця Пентагону Лора Купер. Через акцію республіканців, які не мали права брати участь у слуханнях, їхній початок довелося перенести на п'ять годин. Темою свідчень Купер мало стати зволікання із наданням Трампом військової допомоги Україні у розмірі в 391 мільйон доларів.

Напередодні тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час слухань заявив, що Трамп поставив військову допомогу Україні в залежність від розслідування, яке українська влада мала провести щодо сина колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів Хантера Байдена. Тейлор також зазначив, що в Білому домі не поспішали запрошувати президента України Володимира Зеленського у Вашингтон, аби спонукати його більш серйозно поставитись до розслідування.

Сам Трамп у вівторок, 22 жовтня, назвав розпочату проти нього процедуру імпічменту у зв'язку зі звинуваченнями в переслідуванні власних інтересів в Україні "лінчуванням".

Нагадаємо, у США спалахнув політичний скандал, який призвів до ініціювання демократами в Палаті представників процедури імпічменту Трампа. Йдеться про закиди, що Трамп під час телефонної розмови, що відбулась у липні, міг тиснути на Зеленського, аби той домігся розслідування щодо Хантера Байдена, сина потенційного суперника Трампа на президентських виборах 2020 року. З метою посилення тиску Трамп нібито й заморозив надання Україні виділеної військової допомоги. Дональд Трамп усі звинувачення у спробі тиску на президента України відкидає. Про відсутність тиску каже і Володимир Зеленський.