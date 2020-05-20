 Республіканці в США форсують розслідування про сина Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2020

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Новини

Республіканці в США форсують розслідування про сина Байдена

Комітет Сенату США вимагає документи американської фірми, яка працювала з українською компанією Burisma. Ці документи стосуються роботи Хантера Байдена в Україні.

Республіканці в США форсують розслідування про Хантера Байдена

Республіканці в США форсують розслідування про Хантера Байдена (на фото)

Республіканці в Сенаті США форсують розслідування діяльності сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Українї, де він у 2014 році увійшов до правління компанії енергетичної компанії Burisma.

Комітет Сенату з внутрішньої безпеки і урядових справ США в середу, 20 травня, більшістю голосів підтримав рішення вимагати документи в американської компанії Blue Star Strategies, яка надавала консультаційні послуги Burisma. Ці документи пов'язані з діяльністю Хантера Байдена. Якщо компанія їх не надасть, їй можуть загрожувати штрафні санкції.

Республіканці хочуть ініціювати розслідування через підозру в тому, що між роботою Хантера Байдена в Україні та роботою його батька на українському напрямку в адміністрації експезидента Барака Обами існував конфлікт інтересів.

Голова комітету Рон Джонсон неодноразово заявляв, що це розслідування не повинно зашкодити президентській кампанії Джо Байдена.

Однак у штабі Байдена вважають, що, розслідуючи діяльність Хантера Байдена, Джонсон виконує "політичне доручення" суперника Байдена на виборах Дональда Трампа.

Скандальні "плівки Деркача"

Нагадаємо, народний депутат України Андрій Деркач під час пресконференції оприлюднив аудіоматеріали. У них містяться голоси, схожі на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка і ексвіцепрезидента США Джо Байдена. За словами Деркача, ці записи можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка.

Після цього президент України Володимир Зеленський розповів, що генеральна прокурорка України зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача. Провадження розпочато за статтею про державну зраду та зловживання владою чи службовим становищем.

Колишній президент України Петро Порошенко назвав це розслідування Офісу генерального прокурора частиною "спеціальної операції проти України", яку розпочали проросійські сили. Також він припустив, що до них "сировина" для аудіофайлів могла походити з офісу чинного президента України Зеленського.

Реагуючи на оприлюднення записів, представник команди Байдена Ендрю Бейтс заявив, що розглядає це як продовження російських зусиль завдати шкоди ексвіцепрезиденту США. У команді Байдена стверджують, що до просування цих записів був залучений російський державний міжнародний телеканал RT.

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