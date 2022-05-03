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Репортери без кордонів

Репортери без кордонів – міжнародна правозахисна організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Репортери без кордонів". "Репортери без кордонів" є міжнародною неурядовою правозахисною організацією. Її було засновано 1985 року в Парижі. Щорічно "Репортери без кордонів" випускає Індекс свободи преси в світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Репортери без кордонів: війна Росії в Україні вдарила по свободі слова

"Репортери без кордонів": війна Росії в Україні вдарила по свободі слова 03.05.2022

Війна Росії в Україні суттєво погіршила ситуацію зі свободою слова в обох країнах. Насильство щодо журналістів мало значний вплив на ситуацію зі свободою преси в усьому світі, констатують "Репортери без кордонів".
Репортери без кордонів вимагають звільнити Ассанжа

"Репортери без кордонів" вимагають звільнити Ассанжа 20.04.2022

Засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу може загрожувати до 175 років позбавлення волі, якщо суд визнає його винним у шпигунстві.
Репортери без кордонів: у світі за рік ув'язнили рекордну кількість журналістів

"Репортери без кордонів": у світі за рік ув'язнили рекордну кількість журналістів 16.12.2021

По всьому світу зараз заарештовані майже пів тисячі журналістів. Білорусь стала єдиною країною, в якій за ґрати потрапило більше жінок, що працюють у ЗМІ, ніж чоловіків.
Понад 100 афганських журналістів просять міжнародну спільноту про допомогу

Понад 100 афганських журналістів просять міжнародну спільноту про допомогу 18.09.2021

До "Репортерів без кордонів" надійшло звернення понад 100 афганських журналістів з проханням допомогти зберегти свободу преси у їхній країні.
Заворушення у Грузії: ЛГБТК і смерть оператора змінять уряд? (відео)

Заворушення у Грузії: ЛГБТК і смерть оператора змінять уряд? (відео) 13.07.2021

Смерть телеоператора змусила тисячі людей у Грузії вийти на вулиці. Лексо Лашкарава на початку липня знімав протести проти проведення маршу ЛГБТК і був жорстоко побитий радикалами. Що відбувається у Грузії?

Путін і Лукашенко увійшли до списку ворогів свободи преси

Путін і Лукашенко увійшли до списку "ворогів свободи преси" 05.07.2021

Організація "Репортери без кордонів" оприлюднила новий перелік "ворогів свободи преси". У список увійшли Путін, Лукашенко і вперше - прем'єр однієї з країн ЄС.
Берлін виділить незалежним білоруським журналістам 2,9 мільйона євро

Берлін виділить незалежним білоруським журналістам 2,9 мільйона євро 04.06.2021

Уряд Німеччини готовий надати близько 2,9 мільйона євро в якості фінансової підтримки білоруських журналістів, які зазнали політичних переслідувань.
Репортери без кордонів засудили переслідування Tut.by в Білорусі

"Репортери без кордонів" засудили переслідування Tut.by в Білорусі 20.05.2021

"Режим Лукашенка бачить у вільній пресі перешкоду, яку треба усунути", - заявив глава філії "Репортерів без кордонів" у Німеччині. Висунуті владою Білорусі звинувачення щодо Tut.by він назвав сфабрикованими.
Індекс свободи преси: Україна опустилася на одну позицію

Індекс свободи преси: Україна опустилася на одну позицію 20.04.2021

Правозахисники з "Репортерів без кордонів" опублікували щорічний індекс свободи преси, в якому Україна посіла 97 місце.
Журналістки у світі стикаються із сексизмом під час роботи - звіт

Журналістки у світі стикаються із сексизмом під час роботи - звіт 08.03.2021

Журналістки стикаються не лише з типовими для журналістської роботи небезпеками, але і з насильством на ґрунті сексизму, зазначають в організації "Репортери без кордонів".
Репортери без кордонів: за рік у світі вбили 50 журналістів

"Репортери без кордонів": за рік у світі вбили 50 журналістів 29.12.2020

Пів сотні журналістів було вбито у 2020 році через їхню професійну діяльність, стверджують "Репортери без кордонів".
За погані новини за ґрати? Як журналістів ув'язнюють за висвітлення пандемії

За погані новини за ґрати? Як журналістів ув'язнюють за висвітлення пандемії 14.12.2020

Організація "Репортери без кордонів" наголошує: нині у світі за ґратами перебувають 387 працівників ЗМІ. Ситуацію погіршила пандемія COVID-19, адже деякі уряди не толерують критичної інформації медіа.
Репортери без кордонів: У світі ув'язнені 387 журналістів

Репортери без кордонів: У світі ув'язнені 387 журналістів 14.12.2020

Понад половину із ув'язнених журналістів у світі, як і минулого року, перебувають у тюрмах Китаю, Саудівської Аравії, Єгипту, В'єтнаму і Сирії.

З початку 2020 року в світі вбито понад 30 журналістів

З початку 2020 року в світі вбито понад 30 журналістів 02.11.2020

Тиск на працівників засобів масової інформації посилився, констатували "Репортери без кордонів". Вони закликали заснувати посаду спецпредставника ООН із захисту журналістів.

Репортери без кордонів закликають владу Білорусі не заважати журналістам працювати

"Репортери без кордонів" закликають владу Білорусі не заважати журналістам працювати 07.08.2020

За даними правозахисників, за час виборчої кампанії в країні затримано понад 40 журналістів. DW висловлює протест затриманню свого кореспондента в Могильові.
Репортери без кордонів засудили хвилю арештів у Білорусі

"Репортери без кордонів" засудили хвилю арештів у Білорусі 24.06.2020

Правозахисники засудили хвилю затримань журналістів напередодні президентських виборів у Білорусі. Вони вимагають від ЄС вплинути на білоруський уряд, щоб журналісти у цій країні змогли вільно працювати.
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