Репортери без кордонів – міжнародна правозахисна організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Репортери без кордонів". "Репортери без кордонів" є міжнародною неурядовою правозахисною організацією. Її було засновано 1985 року в Парижі. Щорічно "Репортери без кордонів" випускає Індекс свободи преси в світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.