 ″Репортери без кордонів″: за рік у світі вбили 50 журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2020

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Новини

"Репортери без кордонів": за рік у світі вбили 50 журналістів

Пів сотні журналістів було вбито у 2020 році через їхню професійну діяльність, стверджують "Репортери без кордонів".

Страчений у Ірані журналіст Рухолла Зам, якого влада країни звинуватила у підбурюванні до антиурядових протестів

Страчений у Ірані журналіст Рухолла Зам, якого влада країни звинуватила у підбурюванні до антиурядових протестів

Щонайменше 50 журналістів було вбито у світі у 2020 році через їхню професійну діяльність. Про це йдеться у другій частині звіту правозахисної організації "Репортери без кордонів" (RSF) про стан свободи слова у світі, яка була оприлюднена у вівторок, 29 грудня.

Правозахисники стверджують, що більшість з цих журналістів були свідомо вбиті через їхні розслідування у сферах корупції, організованої злочинності чи шкоди навколишньому середовищу. Також декілька працівників ЗМІ були вбиті під час висвітлення масових демонстрацій.

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Перша страта журналіста за 30 років

У організації також зазначили, що у цьому питанні ситуація в світі у порівнянні з попереднім роком майже не змінилася. За даними "Репортерів без кордонів", в 2019 році через професійну діяльність було вбито 53 журналіста, а загалом протягом останнього десятиріччя - 937 працівників ЗМІ.

При цьому в 2020 році вперше за 30 років було страчено журналіста через його роботу. 12 грудня у Ірані стратили Рухоллу Зама, якого влада країни звинуватила у підбурюванні до антиурядових протестів у 2017-2018 роках.

Мексика, Ірак і Афганістан найнебезпечніші для журналістів

Згідно зі звітом, найбільш небезпечними для роботи журналістів є Мексика, Ірак, Афганістан та Пакистан. Так, у Мексиці за рік було вбито вісім журналістів. Особлива небезпека чатує на тих розслідувачів, які займаються темами наркокартелів та їхніми зв'язками з політиками.

В Іраку та Афганістані загинули шість та п'ять журналістів відповідно. При цьому у Афганістані жертвою вбивць стала відома телеведуча, яка виступала за захист прав жінок у цій країні. Загалом з 50 вбитих у 2020 році журналістів двоє були жінками.

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