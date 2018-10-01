Ремонт доріг: як активісти не дають розкрадати кошти (відео)

Мешканцю Енергодара Олександру Дєвочкіну набридли ями на дорогах рідного міста. Тож, вирішив перевірити: чи не прикривається влада щорічними ремонтами, аби заробити на них. Подробиці у проекті DW #LocalHeroes.
Олександр Дєвочкін уже звик пересуватися рідним Енергодаром з рулеткою в руках. Він не майстер з будівництва автошляхів і не дорожній інспектор, а - як сам про себе каже - небайдужий мешканець міста. Вже не перший рік Олександр помічає, що після ремонту доріг буквально за лічені місяці ями з’являються знову. Тож, запідозрив мерію у розкраданні бюджетних коштів. Подробиці дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян радить скаржитися в обласні адміністрації, якщо дороги не ремонтують. За його словами, місцева влада недостатньо використовує надані кошти. Чи дійсно це так? (19.07.2018)
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2017 році уряд відремонтував більше доріг, ніж у рекордному 2011-му, коли Україна готувалася до Євро-2012. DW розібралася, чи справді це так. (29.05.2018)
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв ідеальні дороги в Україні за 3-5 років. DW перевірила і довела, що це не зовсім правда. (25.08.2017)
Понад 3000 км доріг в Україні відремонтовано. Це подається урядом Володимира Гройсмана як одне з головних досягнень за два роки при владі. DW перевірила, чи так це насправді і що мається на увазі під "відремонтовано"? (18.04.2018)