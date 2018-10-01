Ремонт доріг: як активісти не дають розкрадати кошти (відео)

Олександр Дєвочкін уже звик пересуватися рідним Енергодаром з рулеткою в руках. Він не майстер з будівництва автошляхів і не дорожній інспектор, а - як сам про себе каже - небайдужий мешканець міста. Вже не перший рік Олександр помічає, що після ремонту доріг буквально за лічені місяці ями з’являються знову. Тож, запідозрив мерію у розкраданні бюджетних коштів. Подробиці дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті: