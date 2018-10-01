 Ремонт доріг: як активісти не дають розкрадати кошти (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.10.2018

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Україна

Ремонт доріг: як активісти не дають розкрадати кошти (відео)

Мешканцю Енергодара Олександру Дєвочкіну набридли ями на дорогах рідного міста. Тож, вирішив перевірити: чи не прикривається влада щорічними ремонтами, аби заробити на них. Подробиці у проекті DW #LocalHeroes.

Багато українців змирилися з поганими дорогами, але боротися з цим можна

Багато українців змирилися з поганими дорогами, але боротися з цим можна

Олександр Дєвочкін уже звик пересуватися рідним Енергодаром з рулеткою в руках. Він не майстер з будівництва автошляхів і не дорожній інспектор, а - як сам про себе каже - небайдужий мешканець міста. Вже не перший рік Олександр помічає, що після ремонту доріг буквально за лічені місяці ями з’являються знову. Тож, запідозрив мерію у розкраданні бюджетних коштів. Подробиці дивіться у проекті DW #LocalHeroes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:

DW.COM

Фактчек DW: Чи справді місцева влада не ремонтує дороги? (відео)

Міністр інфраструктури Володимир Омелян радить скаржитися в обласні адміністрації, якщо дороги не ремонтують. За його словами, місцева влада недостатньо використовує надані кошти. Чи дійсно це так? (19.07.2018)  

Фактчек DW: В Україні дійсно ремонтують стільки доріг, як каже Гройсман? (відео)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2017 році уряд відремонтував більше доріг, ніж у рекордному 2011-му, коли Україна готувалася до Євро-2012. DW розібралася, чи справді це так. (29.05.2018)  

Фактчек DW: Чи стануть дороги ідеальними за 5 років, як обіцяє прем'єр? (відео)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв ідеальні дороги в Україні за 3-5 років. DW перевірила і довела, що це не зовсім правда. (25.08.2017)  

Фактчек DW: чи справді при Гройсмані відремонтовано 3000 км доріг? (відео)

Понад 3000 км доріг в Україні відремонтовано. Це подається урядом Володимира Гройсмана як одне з головних досягнень за два роки при владі. DW перевірила, чи так це насправді і що мається на увазі під "відремонтовано"? (18.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вражаюче українське бездоріжжя: хто відповідальний? (14.09.2018)  

Забуті "Укравтодором" дороги: меми-нагадування (28.08.2018)  

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