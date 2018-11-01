 Рейтинг соціал-демократів у ФРН катастрофічно впав | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2018

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Новини

Рейтинг соціал-демократів у ФРН катастрофічно впав

За даними останнього опитування Forsa, рейтинг німецької партії Зелених зріс до сенсаційних 24 відсотків голосів виборців, натомість підтримка СДПН упала до катастрофічних 13 відсотків.

Рейтинг соціал-демократів у ФРН катастрофічно впав

Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), за даними останнього опитування, проведеного у ФРН соціологічним інститутом Forsa, скоротився ще на один пункт - до катастрофічних 13 відсотків. Натомість рейтинг партії Зелених - можливо, через її успіх на останніх земельних виборів у Баварії та Гессені - зріс на три пункти, до сенсаційних 24 відсотків. Відповідні дані увечері в суботу, 3 листопада, оприлюднили німецькі телеканали RTL та n-tv, повідомляє агенція dpa.

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Підтримка партій ХДС, ХСС та СДПН, за даними останього опитування, знову знизилася. Натомість продовжує зростати рейтинг Зелених. (19.10.2018)

ХСС, за даними екзит-полів, лідирує на виборах до ландтагу Баварії, на другому місці - Зелені. ХСС не зможе самостійно сформувати уряд. (14.10.2018)

Рейтинг об'єднання Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) зріс, згідно з опитуванням, на один відсотковий пункт - до 27 відсотків. У той же час рейтинг правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" скоротився на один пункт - до 13 відсотків, а Лівої партії - теж на пункт - до 9 відсотків. При цьому рейтинг Вільної демократичної партії Німеччини вже не один тиждень залишається стабільним на рівні 9 відсотків.

Заява канцлерки Німеччини Анґели Меркель про те, що вона більше не буде балотуватися на посаду очільниці партії ХДС, не вплинуло, згідно з даними опитування, на її особистий політичний рейтинг. Її і надалі підтримують більше, ніж інших потенційних претендентів на посаду канцлера.

Нагадаємо, на виборах в земельний парламент Баварії 14 жовтня партія ХСС здобула найгірші результати з 1950 року, набравши лише 37,6 відсотка голосів і втративши абсолютну більшість. Друге місце посіла партія Зелених. А в землі Гессен ХДС отримав 27 відсотків голосів, а друге місце розділили СДПН та Зелені, які набрали по 19,8 відсотка голосів.

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Сonflict Zone: Анґелі Меркель час на вихід? (25.10.2018)

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Сonflict Zone: Анґелі Меркель час на вихід? (25.10.2018)  

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