Рейтинг соціал-демократів у ФРН катастрофічно впав

Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), за даними останнього опитування, проведеного у ФРН соціологічним інститутом Forsa, скоротився ще на один пункт - до катастрофічних 13 відсотків. Натомість рейтинг партії Зелених - можливо, через її успіх на останніх земельних виборів у Баварії та Гессені - зріс на три пункти, до сенсаційних 24 відсотків. Відповідні дані увечері в суботу, 3 листопада, оприлюднили німецькі телеканали RTL та n-tv, повідомляє агенція dpa.

Рейтинг об'єднання Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) зріс, згідно з опитуванням, на один відсотковий пункт - до 27 відсотків. У той же час рейтинг правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" скоротився на один пункт - до 13 відсотків, а Лівої партії - теж на пункт - до 9 відсотків. При цьому рейтинг Вільної демократичної партії Німеччини вже не один тиждень залишається стабільним на рівні 9 відсотків.

Заява канцлерки Німеччини Анґели Меркель про те, що вона більше не буде балотуватися на посаду очільниці партії ХДС, не вплинуло, згідно з даними опитування, на її особистий політичний рейтинг. Її і надалі підтримують більше, ніж інших потенційних претендентів на посаду канцлера.

Нагадаємо, на виборах в земельний парламент Баварії 14 жовтня партія ХСС здобула найгірші результати з 1950 року, набравши лише 37,6 відсотка голосів і втративши абсолютну більшість. Друге місце посіла партія Зелених. А в землі Гессен ХДС отримав 27 відсотків голосів, а друге місце розділили СДПН та Зелені, які набрали по 19,8 відсотка голосів.