Результат переговорів з РФ: Нейтралітет України в обмін на безпековий договір

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину вівторка, 29 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями вівторка з 15.00 (час київський).

Омбудсмен: Необхідно створити окремий трибунал

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Аби покарати президента Росії Володимира Путіна та інших високопосадовців РФ за війну проти України, необхідно створити окремий трибунал, заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час візиту до Брюсселя, повідомляє кореспондент DW. "Щоби кожен злочинець був покараний, починаючи від Путіна до останнього солдата, який теж вбиває наших громадян, потрібно створити спеціальний трибунал, бо ці суди, які зараз є, - Міжнародний суд ООН і Міжнародний кримінальний суд - у них є прогалини у їхній діяльності, і вони не дадуть можливості застосування персональної відповідальності до Путіна, Шойгу, Бортнікова, Лаврова та багатьох інших", - зазначила Денісова, маючи на увазі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Вона нагадала, що "тільки завдяки Нюрнбергу" в 1946 році покарали міністра закордонних справ нацистської Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа. "За кожним злочином стоїть людина, і ця людина повинна бути покарана. Щоби наступні покоління ніколи не потрапили в таку страшну ситуацію, в якій перебуває Україна", - додала Денисова.

Результати переговорів України та РФ

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Російська сторона назвала переговори з українською делегацією в Туреччині конструктивними, а позицію України - зрозуміло сформульовано. Як повідомив на брифінгу голова російської делегації Володимир Мединський, пропозиції України передадуть президенту РФ Володимиру Путіну.

За підсумком переговорів він оголосив про два кроки Росії з деескалації: по-перше, РФ вирішила кардинально скоротити військову активність на київському та чернігівському напрямках, по-друге, Росія пропонує, щоби зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського відбулась одночасно з парафуванням мирного договору міністрами закордонних справ.

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У проєкті договору щодо системи безпекових гарантій Україні, наданому українською стороною російській в Туреччині статус анексованого Росією Криму виділений в окремий пункт. Як повідомив після переговорів на брифінгу член української делегації, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, двосторонні переговори щодо статусу Криму мають проводитись протягом наступних 15 років. Протягом цього часу РОсія та Україна мають зобов'язатися не проводити ніяких військових дій задля вирішення цього питання.

Питання окремих районів Донецької та Луганської областей, за його словами, має бути предметом окремих переговорів між президентами України та Росії.

Член делегації України, голова провладної фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що РФ надали пропозицію щодо організації зустрічі президентів.

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На переговорах у Туреччині делегація України надала делегації РФ пропозиції щодо міжнародного договору про систему гарантій Україні. Як повідомив член української делегації, голова провладної фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія на брифінгу після зустрічі, гарантами пропонується визначити низку країн-членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй: США, Канаду, Великобританію, Францію, Німеччину, Туреччину, Ізраїль, Китай. За його словами, деякі з цих держав уже дали попередню згоду.

Член делегації, дипломат Олександр Чалий додав, що, якщо вдасться закріпити ці положення, то Україна зафіксує свій сьогоднішній позаблоковий і без'ядерний статус у формі постійного нейтралітету. Це означає, що вона не буде розміщувати на своїй території іноземні військові бази, іноземні військові контингенти чи вступати в якісь союзи. При цьому руху України до членства в Європейському Союзі нічого не заважатиме, наголосив він. Навпаки, країни-гаранти мають сприяти цьому.

За словами члена делегації, радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, імплементація договору має бути наступна: всеукраїнський референдум, ратифікація парламентами країн-гарантів, імплементація Україною. В свою чергу Арахамія наголосив, що проведення референдуму можливе лише за умови миру.