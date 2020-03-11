Результат аналізу Трампа на коронавірус є негативним - лікар президента

Після контакту з низкою інфікованих новим коронавірусом осіб американський президент Дональд Трамп був протестнований, але результат його аналізів виявився негативним. Про це ввечері суботи, 15 березня, повідомив під час пресконференції у Вашингтоні особистий лікар Трампа Шон Конлі.

"Сьогодні ввечері я отримав підтвердження, що тест виявився негативним", - заявив лікар. Він додав, що у президента США також весь цей час були відсутні будь-які симптоми захворювання COVID-19.

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Раніше у суботу Трамп повідомляв про те, що він здав аналізи на коронавірус ввечері напередодні. Він заявив, що зібрані зразки відправили до лабораторії, а результати будуть отримані лише через день чи два.

Коронавірус у делегації з Бразилії

Причиною підозр у зараженні американського президента коронавірусом стало виявлення збудника хвороби COVID-19 у низки представників бразильської делегації, яка нещодавно відвідала Білий дім.

Так, Фабіу Вайнгартен, прессекретар президента Бразилії Жаіра Болсонару, особисто зустрічався з Трампом та віцепрезидентом США Майком Пенсом. 12 березня стало відомо про те, що аналіз Вайнгартена на коронавірус виявився позитивним.

До суботи Трамп радо тиснув руки своїм співрозмовникам, зокрема, й президенту Бразилії Болсонару

Позитивними виявилися тести ще декількох представників бразильської делегації та мера американського міста Маямі Френсіса Суареса, з яким також зустрічався президент США.

Попри це Трамп довгий час відмовлявся здавати аналізи на коронавірус, поянюючи це тим, що він не відчуває жодних симптомів хвороби, а також рекомендаціями особистого лікаря. Також він продовжував зустрічатися та тиснути руки великій кількості людей, запевняючи, що навряд чи відмовиться від цієї звички.

Вимірювання температури перед зустріччю з Трампом

Однак відтепер у всіх відвідувачів Трампа та Пенса будуть міряти температуру перед тим, як допустити їх до "тісного контакту" із високопосадовцями. Про це заявив заступник речника Білого дому Джадд Дір.

Температуру міряли також і у журналістів, які були допущені на пресконференцію Трампа у суботу. Одного з представників ЗМІ не допустили на подію через зависокий показник термометра.

Нині у США зафіксовано більше двох тисяч випадків інфікування новим коронавірусом, близько 50 людей померли внаслідок хвороби COVID-19, яку він викликає.