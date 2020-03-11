Результат аналізу Трампа на коронавірус є негативним - лікар президента

За словами особистого лікаря Дональда Трампа, результати аналізу президента США на коронавірус виявилися негативними.
Дональд Трамп не інфікований коронавірусом та не має симптомів COVID-19, запевняє лікар президента США
Після контакту з низкою інфікованих новим коронавірусом осіб американський президент Дональд Трамп був протестнований, але результат його аналізів виявився негативним. Про це ввечері суботи, 15 березня, повідомив під час пресконференції у Вашингтоні особистий лікар Трампа Шон Конлі.
"Сьогодні ввечері я отримав підтвердження, що тест виявився негативним", - заявив лікар. Він додав, що у президента США також весь цей час були відсутні будь-які симптоми захворювання COVID-19.
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Раніше у суботу Трамп повідомляв про те, що він здав аналізи на коронавірус ввечері напередодні. Він заявив, що зібрані зразки відправили до лабораторії, а результати будуть отримані лише через день чи два.
Коронавірус у делегації з Бразилії
Причиною підозр у зараженні американського президента коронавірусом стало виявлення збудника хвороби COVID-19 у низки представників бразильської делегації, яка нещодавно відвідала Білий дім.
Так, Фабіу Вайнгартен, прессекретар президента Бразилії Жаіра Болсонару, особисто зустрічався з Трампом та віцепрезидентом США Майком Пенсом. 12 березня стало відомо про те, що аналіз Вайнгартена на коронавірус виявився позитивним.
Позитивними виявилися тести ще декількох представників бразильської делегації та мера американського міста Маямі Френсіса Суареса, з яким також зустрічався президент США.
Попри це Трамп довгий час відмовлявся здавати аналізи на коронавірус, поянюючи це тим, що він не відчуває жодних симптомів хвороби, а також рекомендаціями особистого лікаря. Також він продовжував зустрічатися та тиснути руки великій кількості людей, запевняючи, що навряд чи відмовиться від цієї звички.
Вимірювання температури перед зустріччю з Трампом
Однак відтепер у всіх відвідувачів Трампа та Пенса будуть міряти температуру перед тим, як допустити їх до "тісного контакту" із високопосадовцями. Про це заявив заступник речника Білого дому Джадд Дір.
Температуру міряли також і у журналістів, які були допущені на пресконференцію Трампа у суботу. Одного з представників ЗМІ не допустили на подію через зависокий показник термометра.
Нині у США зафіксовано більше двох тисяч випадків інфікування новим коронавірусом, близько 50 людей померли внаслідок хвороби COVID-19, яку він викликає.