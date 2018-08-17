 Результати ЗНО-2018: чому рівень знань незадовільний? (відео) | Головна | DW | 23.08.2018

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Результати ЗНО-2018: чому рівень знань незадовільний? (відео)

Катастрофа української освіти та ганьба - так експерти прокоментували результати ЗНО випускників українських шкіл. У чому причина таких прогалин у знаннях підлітків?

Базові знання випускників українських шкіл нижчі за бажаний рівень

Базові знання випускників українських шкіл нижчі за бажаний рівень

Майже половина українських випускників не знають, як виглядає Верховна Рада та в якому місті вона стоїть. 30% не в курсі, що Україна - унітарна держава, частина якої тимчасово окупована. 30% не відрізняють Олександра Довженка від Сергія Параджанова. Це - лише кілька промовистих результатів цьогорічного ЗНО. У чому причина таких серйозних прогалин у знаннях майбутнього нації? 

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