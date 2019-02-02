Резонансна ДТП у Харкові: Прокуратура просить 10 років для Зайцевої і Дронова

Прокуратура вимагає визнати Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними в ДТП, яка сталася в центрі Харкова в жовтні 2017 року й унаслідок якої загинули шестеро людей. Їм просять призначити максимально суворе покарання, передбачене статтею Кримінального кодексу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Про це під час дебатів у середу, 6 лютого, заявив державний обвинувач Максим Блохін, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Також прокуратура просить позбавити їх права керувати транспортними засобами на три роки. Цю позицію підтримали двоє потерпілих.

Крім того, суд за клопотанням прокуратури продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обом підозрюваним. Продовження дебатів заплановане на 11 лютого.

Як повідомлялося, Зайцева перебувала за кермом позашляховика Lexus RX, котрий 18 жовтня 2017 року спричинив ДТП. Автомобіль, рухаючись на червоний сигнал світлофора, зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, яким керував Геннадій Дронов. У результаті зіткнення Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської та наїхав на 11 пішоходів. Через отримані травми загинули шестеро осіб. В грудні 2017 року Олена Зайцева визнала свою провину.