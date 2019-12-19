 Резолюція ООН щодо боротьби з кіберзлочинністю викликала занепокоєння у США і ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2019

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Резолюція ООН щодо боротьби з кіберзлочинністю викликала занепокоєння у США і ЄС

Проти резолюції виступили, зокрема, США, Канада, європейські країни та Україна. На їхню думку, документ може сприяти встановленню цензури.

Резолюція ООН про боротьбу з кіберзлочинністю розділила практично навпіл ГА ООН

Резолюція ООН про боротьбу з кіберзлочинністю розділила практично навпіл ГА ООН

Ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо боротьби з кіберзлочинністю викликало занепокоєння з боку низки країн. На думку критиків ініціативи, вона може становити загрозу свободі висловлювань в інтернеті.

Документ був ухвалений у п'ятницю, 28 грудня. "За" проголосували представники 79 країн, 60 висловилися "проти", ще 33 країни під час голосування утрималися. Серед країн, які проголосувати проти резолюції - Сполучені Штати Америки, Німеччина, Канада, Франція, Великобританія, Україна.

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Представники 50 країн та понад 150 компаній підписали документ під назвою "Париж закликає до довіри та безпеки в кіберпросторі", в якому взяли на себе зобов'язання активніше боротися з кіберзлочинністю. (12.11.2018)

Комітет Верховної Ради дав зелене світло законопроекту, який дозволяє правоохоронцям на 48 годин без рішення суду блокувати веб-сайти. Журналістські організації і правозахисники говорять про наступ на свободу слова. (05.07.2018)

Авторами документа виступили 47 країн, зокрема Росія, Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Вірменія, Китай, Індія, Сирія, Єгипет, КНДР, Іран і Венесуела. Він передбачає створення міжнародного комітету для розробки міжнародної конвенції щодо протидії використання інформаційно-комунікаційних технологій у злочинних цілях. Цей комітет має провести організаційну сесію у серпні 2020 року у Нью-Йорку для узгодження плану своєю роботи.

У США і ЄС вважають, що ініціатива може призвести до встановлення цензури в інтернеті. У представництві США при ООН  заявили, що ухвалена резолюція може "підірвати міжнародну співпрацю з метою боротьби проти кіберзлочинності у часи, коли є необхідним зміцнення координації", цитує агентство новин dpa.

У міжнародній правозахисній організації  Human Rights Watch вказали на те, що авторами резолюції виступили країни, уряди яких вдаються до репресивних методів боротьби проти інакомислення. "Якщо план - створити конвенцію, яка надасть країнам легальне прикриття для відключення інтернету та цензури, і при цьому створюватиме можливість для криміналізації свободи слова, то це є поганою ідеєю", - зауважив директор відділу Human Rights Watch з проблематики ООН Луїс Шарбонно.

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