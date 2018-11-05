 Резистентні бактерії забирають життя 33 тисяч європейців щороку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2018

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Новини

Резистентні бактерії забирають життя 33 тисяч європейців щороку

Резистентні до антибіотиків бактерії у Європі призводять до смерті такої ж кількості людей, як туберкульоз, СНІД і грип разом узяті.

Три чверті відомих випадків захворювання через мультирезистентні бактерії стаються в лікарнях

Три чверті відомих випадків захворювання через мультирезистентні бактерії стаються в лікарнях

Через резистентні до антибіотиків бактерії щороку в Європі гинуть близько 33 тисяч осіб. Про це повідомляється в результатах дослідження, опублікованих в журналі The Lancet Infectious Diseases у вівторок, 6 листопада. Сукупна шкода від цих бактерій прирівнюється до шкоди від "грипу, туберкульозу та ВІЛ/СНІДу разом узятих" у 28 членах Євросоюзу, а також Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні, які є складовими Європейського економічного простору.

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Найбільш уразливими для резистентних бактерій є діти до року і особи, старші 65 років. Найбільше випадків викликаних такими бактеріями захворювань зафіксовано в Італії та Греції. У 75 відсотках випадків люди захворювали через резистентні бактерії під час перебування на лікуванні в лікарнях та клініках, повідомляє інформагенція dpa.

Ще однією страшною тенденцією є те, що починаючи з 2007 року майже 40 відсотків інфекцій були спричинені бактеріями, резистентними до так званих антибіотиків останньої лінії, включно з карбапенемами та колістином. Серед заходів боротьби автори дослідження пропонують кращу гігієну рук, ізоляцію пацієнтів з мультирезистентними бактеріями та запобігання надмірному використанню антибіотиків. У дослідженні використано дані 2015 року, авторами дослідження виступають експерти шведського Європейського центру запобігання та контролю над хворобами (ECDC).

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