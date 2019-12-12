 Реджеп Ердоган погрожує закрити військові бази США в Туреччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Реджеп Ердоган погрожує закрити військові бази США в Туреччині

Турецький президент Реджеп Ердоган не виключає закриття двох військових баз, якими користуються США. За його словами, Туреччина "за необхідності" могла б закрити авіабазу в Інджирліку і радіолокаційну станцію Куречик.

Реджеп Таїп Ердоган не виключає закриття двох військових баз, якими користуються США в його країні

Реджеп Таїп Ердоган не виключає закриття двох військових баз, якими користуються США в його країні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не виключає закриття авіабази США в Інджирліку і радіолокаційної станції Куречик. Про це він сказав у телевізійному інтерв'ю в неділю, 15 грудня.

Ердоган наголосив, що Туреччина відповість, якщо проти його країни будуть введені "такі заходи, як санкції", цитує його агенція dpa. Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вже натякав, що Анкара може припинити доступ Вашингтона до баз у відповідь на санкції США.

DW.COM

Верхня палата американського Конгресу одноголосно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. Туреччина завжди заперечувала масові вбивства вірмен. (12.12.2019)

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про визнання масового вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. (30.10.2019)

Нагадаємо, що американські сенатори вимагають накласти санкції на Туреччину через придбання Анкарою російської системи ЗРК С-400. Російські системи протиповітряної оборони надійшли до Туреччини попри різкий спротив та постійну критику з боку США. Вашингтон закидав Туреччині, яка є союзницею по НАТО, що придбання цих систем може надати росіянам інформацію про вразливі місця новітнього американського бойового літака F-35.

Через те, що Анкара відмовлялася дослухатися до Вашингтона, адміністрація Дональда Трампа відмовилася від поставок Туреччині винищувачів F-35.

Тим часом 12 грудня Сенат Конгресу США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. Раніше у жовтні аналогічне рішення ухвалила Палата представників Конгресу США. Туреччина, яка не визнає події 1915-1923 років геноцидом, піддала критиці резолюції Конгресу.

Також за темою

Symbolbild: Abstimmung im US Kongress

Сенат США визнав геноцид вірмен 12.12.2019

Верхня палата американського Конгресу одноголосно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. Туреччина завжди заперечувала масові вбивства вірмен.

Türkei Rede von Präsident Erdogan während einer Zeremonie in Istanbul.

Туреччина схопила дружину, сестру і зятя вбитого лідера "Ісламської держави" 06.11.2019

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі військові схопили в Сирії дружину, сестру і зятя вбитого лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Türkei Rede von Präsident Erdogan während einer Zeremonie in Istanbul.

Ердоган: РФ підтвердила, що курди залишили північну Сирію 29.10.2019

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що російські представники підтвердили йому дані про вихід курдських загонів YPG з відповідних територій на півночі Сирії.

Реклама

Докладно

Київський Свято-Михайлівський собор є кафедральним для новоствореної Православної церкви України

Річниця створення ПЦУ: нові підходи молодої церкви

Православна церква України відзначає свою першу річницю. Про те, чого досягла ПЦУ за цей час, - з'ясовувала DW.  

Торговельна суперечка між США та КНР

КНР не підвищуватиме ввізні мита на товари зі США

Слідом за Вашингтоном Пекін призупинив підвищення ставок імпортного мита на низку товарів зі США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  