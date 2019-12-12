Реджеп Ердоган погрожує закрити військові бази США в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не виключає закриття авіабази США в Інджирліку і радіолокаційної станції Куречик. Про це він сказав у телевізійному інтерв'ю в неділю, 15 грудня.

Ердоган наголосив, що Туреччина відповість, якщо проти його країни будуть введені "такі заходи, як санкції", цитує його агенція dpa. Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вже натякав, що Анкара може припинити доступ Вашингтона до баз у відповідь на санкції США.

Нагадаємо, що американські сенатори вимагають накласти санкції на Туреччину через придбання Анкарою російської системи ЗРК С-400. Російські системи протиповітряної оборони надійшли до Туреччини попри різкий спротив та постійну критику з боку США. Вашингтон закидав Туреччині, яка є союзницею по НАТО, що придбання цих систем може надати росіянам інформацію про вразливі місця новітнього американського бойового літака F-35.

Через те, що Анкара відмовлялася дослухатися до Вашингтона, адміністрація Дональда Трампа відмовилася від поставок Туреччині винищувачів F-35.

Тим часом 12 грудня Сенат Конгресу США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. Раніше у жовтні аналогічне рішення ухвалила Палата представників Конгресу США. Туреччина, яка не визнає події 1915-1923 років геноцидом, піддала критиці резолюції Конгресу.