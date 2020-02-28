Реджеп Ердоган оголосив про відкриття кордонів для біженців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкритим кордон з європейськими країнами для біженців. Про це Ердоган заявив у суботу, 29 лютого, виголошуючи промову в Стамбулі.

"Ми не зачинятимемо ворота (до Європи. - Ред.) для біженців", - сказав Ердоган, цитує агенція новин AP. На тлі цього турецький президент додав: "ЄС має дотримуватися своїх обіцянок". За його словами, на ранок 29 лютого турецький кордон з країнами Євросоюзу перетнули вже 18 тисяч біженців, а до кінця дня їхня кількість може сягнути 30 тисяч.

Ця промова Ердогана стала його першою з моменту нещодавньої ескалації ситуації в сирійській провінції Ідліб, де 27 лютого в результаті удару з повітря сирійської авіації загинуло понад 30 турецьких військових.

Нині в Туреччині перебувають близько 3,5 мільйона біженців, з яких більшість - переважно вихідці з сусідніх Сирії та Іраку, а також низки інших близькосхідних та північноафриканських країн. У березні 2016 року між Туреччиною та ЄС було укладено угоду, згідно з якою Анкара отримує щорічно допомогу для забезпечення потреб біженців, розташованих на її території.

Раніше про необхідність відкриття турецького кордону з європейськими країнами для біженців наголошували в правлячій у Туреччині Партії справедливості і розвитку (ПСР). Напередодні турецькі ЗМІ поширили інформацію, що групи біженців вирушили в бік кордону Туреччини з Грецією та Болгарією.

Грецькі прикордонники заблокували тисячі мігрантів

Тим часом в уряді Греції повідомили про блокування грецькими прикордонниками кількох тисяч мігрантів на турецько-грецькому кордоні. За даними Афін, вони намагалися "нелегально" перетнути турецько-грецький кордон. "Ми попередили близько чотирьох тисяч спроб нелегального перетину кордону нашої країни", - наголосили в Афінах, цитує агенція новин AFP.