Редван Сулейманов - фігурант так званої "справи українських диверсантів" у Криму.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Редван Сулейманов". Кримчанина Редвана Сулейманова у серпні 2017 року засудили в анексованому Росією Криму до 1 року та 8 місяців ув'язнення. Федеральна служба безпеки Росії заарештувала кримчанина Редвана Сулейманова у липні 2016 року через підозру в підготовці терактів на території анексованого Росією Криму. Російські правоохоронці впевнені, що він був завербований для виконання завдань зі збору інформації військового характеру на території півострова. Міністерство закордонних справ України засудило винесений вирок. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.