Редактор "РИА Новости Украина" залишиться за ґратами

Обвинувачений у травні минулого року в державній зраді редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський не зміг скористатися послабленням українського кримінального законодавства. 25 червня Конституційний суд України визнав незаконною норму Кримінально-процесуального кодексу щодо обов'язкового утримання підозрюваних у державній зраді чи тероризмі за ґратами. Після цього в українській пресі почалася дискусія про можливість обміну Вишинського на ув'язнених в Росії українців. Адвокати Вишинського спробували використати вердикт Конституційного суду і подали до суду клопотання про його звільнення з-під варти під особисте зобов'язання.

Аргументи захисників

Після засідання суду адвокат Вишинського Андрій Доманський заявив, що йому йдеться про звільнення його підзахисного від кримінальної відповідальності. Він вважає, що Вишинський був заарештований і обвинувачений без достатніх підстав. При цьому адвокат згадав про ініціативу президента України Володимира Зеленського обміняти Вишинського на засудженого і ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. "Має бути визнання, що Вишинський був незаконно затриманий. Тримання під вартою - це одне питання, а звільнення, так само, як і Олега Сенцова, це друге питання - остаточне звільнення людей від подальшого переслідування за кримінальним законодавством", - сказав Доманський.

Позиція адвоката цілком збігається із вимогами офіційної Москви. Президент Росії Путін раніше назвав затримання Вишинського "абсолютно неприпустимим", а сам керівник російської агенції прилюдно звертався до російського президента по захист. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на заяву 18 липня президента України Володимира Зеленського про звільнення Кремлем українських моряків, як перший крок з відновлення діалогу між Києвом та Москвою, заявив що "повернення Вишинського могло би бути прекрасним першим кроком". Уповноважена Росії з прав людини Тетяна Москалькова, цього тижня побувала на суді у справі Вишинського і також заявила, що йому "мають змінити запобіжний захід без попередніх умов".

Протест прокурорів

Натомість прокурор Євген Комаровський застеріг, що випущений на волю обвинувачений може спробувати уникнути кримінальної відповідальності і втекти до Росії, оскільки раніше мав занадто тісні зв'язки з підривними антиукраїнськими центрами тієї держави. Він нагадав, що Вишинський отримав державні нагороди Російської Федерації, в тому числі, "За возвращение Крыма". "На попередніх засіданнях обвинувачений публічно заявив, що він відмовляється від громадянства України. Це вчергове підтверджує ризик його втечі до Російської Федерації", - сказав прокурор.

Сторона обвинувачення категорично заперечила проти розгляду питання щодо безумовного звільнення Вишинського і нагадала про докази його підривної діяльності, що були виявлені під час арешту і обшуку. До того ж, крім цього звинувачення, Вишинський обвинувачений ще й у незаконному володінні та зберіганні зброї. За цими звинуваченнями керівнику українського офісу "РИА-Новости" загрожує до 15 років позбавлення волі. Варта вивела Вишинського із залу суду в наручниках і доправила його автозаком до Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві. Наступне судове засідання у справі Вишинського призначене на 16 вересня.