 Регіони з найнижчим рівнем безробіття в ЄС - у Чехії та Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Регіони з найнижчим рівнем безробіття в ЄС - у Чехії та Німеччині

Найнижчий рівень безробіття серед регіонів ЄС в 2018 році зафіксовано у столиці Чехії Празі. Серед лідерів - і кілька німецьких регіонів.

Столиця Чехії Прага

Прага виявилася регіоном із найнижчим рівнем безробіття у ЄС

У Чехії в столиці Празі та в Південно-Західній області в 2018 році було зафіксовано найнижчий рівень безробіття серед всіх регіонів ЄС. Про це в понеділок, 29 квітня, повідомило статистичне відомство ЄС Eurostat. У Празі рівень безробіття становив 1,3 відсотка, у чеському регіоні, розташованому поблизу кордону з Німеччиною та Австрією, - 1,5.

На третьому місці серед регіонів з найнижчим безробіттям - Середня Франконія у Німеччині (1,8 відсотка). Далі з показником 1,9 відсотка йдуть ще два німецьких регіони: Тюбінген та Верхній Пфальц, а також графство Кумбрія у Великобратинії. До десятки потрапили ще два регіони з ФРН: Нижня Баварія та Нижня Франконія. Усі десять провідних регіонів ЄС за цим показником мають рівень безробіття 2 відсотки або нижче, зазначає агентство dpa.

DW.COM

Приблизно у четвертині з 280 регіонів ЄС, щодо яких статистичне відомство отримало дані, рівень безробіття був нижчим 3,5 відсотка, що приблизно вдвічі менше, ні в середньому по ЄС (6,9).

Найвищий рівень безробіття натомість зафіксовано у французькому заморському регіоні Майотта поблизу Мадагаскару (35 відсотків), в іспанському ексклаві Сеута на північноафриканському узбережжі (29 відсотків), та у Західній Македонії в Греції (27). До десяти регіонів ЄС з найвищим рівнем безробіття належать також, серед інших, Андалусія в Іспанії та Калабрія в Італії.

Рівень безробіття серед молоді віком від 15 до 24 років становив в ЄС минулого року 15,2 відсотка. Тут теж спостерігаються суттєві відмінності між регіонами: у німецькій Верхній Баварії (4 відсотки) та Південно-Західному регіоні Чехії (4,1 відсотка) цей показник був найнижчим. Далі йдуть німецькі регіони Штутгарт та Везер-Емс з 4,3 відсотка. Натомість найвищий рівень безробіття серед молоді зафіксовано в іспанських регіонах на кордоні з Марокко - Мелілья (66,1 відсотка) та Сеута (62,4). Дуже високим є цей показник у Західній Македонії (62 відсотки) та у Майотті (61,1). У більш ніж 80 відсотках регіонів ЄС рівень безробіття серед молоді був щонайменше удвічі вищим, ніж загалом серед працездатного населення.

Дивитись відео 03:33

Безумовний базовий дохід: утопія чи модель майбутнього? (14.02.2019)

Посилання в інтернеті

Звіт "Євростату" щодо безробіття у регіонах ЄС за 2018 рік

Аудіо й відео до теми

Безумовний базовий дохід: утопія чи модель майбутнього? (14.02.2019)  

Заробітчани з України: куди і на які роботи вони їздять? (10.08.2018)  

Також за темою

Österreich Deutschland Grenze Nähe Bayern Passau Polizei Flüchtlinge Migranten Asylbewerber

У Баварії фіксують суттєве скорочення кількості новоприбулих нелегалів 24.12.2017

Цього року порівняно з 2016 роком кількість зафіксованих правоохоронцями біженців, що дісталися Баварії, скоротилася вчетверо. Здебільшого біженці приїздили залізницею.

Bettler Armut in Berlin

Ризик бідності серед німецьких безробітних найвищий в Євросоюзі 26.02.2018

У ЄС саме німецькі безробітні наражаються на найвищий ризик опинитися за межею бідності, підрахували в Євростаті. Найменше ризикують ті, хто втратив роботу у Фінляндії чи на Кіпрі.

Symbolbild Labyrinth

Коментар: ЄС - не вихід для каталонців 17.10.2017

Чи варто у ЄС відмовитись від традиційних національних держав та проголосити "Європу регіонів"? Каталонії це видається виходом з політичного лабіринту, але для ЄС може завершитись хаосом, вважає Бернд Ріґерт.

Реклама

Докладно

Дострокові парламентські вибори в Іспанії

На парламентських виборах в Іспанії лідирують соціалісти

Утім, соціалісти разом з ймовірними партнерами з "Подемос" не здобувають більшості, необхідної для формування уряду.  

Країни Єврозони припиняють випускати купюри в 500 євро

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  