Регіони з найнижчим рівнем безробіття в ЄС - у Чехії та Німеччині

У Чехії в столиці Празі та в Південно-Західній області в 2018 році було зафіксовано найнижчий рівень безробіття серед всіх регіонів ЄС. Про це в понеділок, 29 квітня, повідомило статистичне відомство ЄС Eurostat. У Празі рівень безробіття становив 1,3 відсотка, у чеському регіоні, розташованому поблизу кордону з Німеччиною та Австрією, - 1,5.

На третьому місці серед регіонів з найнижчим безробіттям - Середня Франконія у Німеччині (1,8 відсотка). Далі з показником 1,9 відсотка йдуть ще два німецьких регіони: Тюбінген та Верхній Пфальц, а також графство Кумбрія у Великобратинії. До десятки потрапили ще два регіони з ФРН: Нижня Баварія та Нижня Франконія. Усі десять провідних регіонів ЄС за цим показником мають рівень безробіття 2 відсотки або нижче, зазначає агентство dpa.

Приблизно у четвертині з 280 регіонів ЄС, щодо яких статистичне відомство отримало дані, рівень безробіття був нижчим 3,5 відсотка, що приблизно вдвічі менше, ні в середньому по ЄС (6,9).

Найвищий рівень безробіття натомість зафіксовано у французькому заморському регіоні Майотта поблизу Мадагаскару (35 відсотків), в іспанському ексклаві Сеута на північноафриканському узбережжі (29 відсотків), та у Західній Македонії в Греції (27). До десяти регіонів ЄС з найвищим рівнем безробіття належать також, серед інших, Андалусія в Іспанії та Калабрія в Італії.

Рівень безробіття серед молоді віком від 15 до 24 років становив в ЄС минулого року 15,2 відсотка. Тут теж спостерігаються суттєві відмінності між регіонами: у німецькій Верхній Баварії (4 відсотки) та Південно-Західному регіоні Чехії (4,1 відсотка) цей показник був найнижчим. Далі йдуть німецькі регіони Штутгарт та Везер-Емс з 4,3 відсотка. Натомість найвищий рівень безробіття серед молоді зафіксовано в іспанських регіонах на кордоні з Марокко - Мелілья (66,1 відсотка) та Сеута (62,4). Дуже високим є цей показник у Західній Македонії (62 відсотки) та у Майотті (61,1). У більш ніж 80 відсотках регіонів ЄС рівень безробіття серед молоді був щонайменше удвічі вищим, ніж загалом серед працездатного населення.