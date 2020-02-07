Ревіталізація "хрущовок": чи може Україна запозичити досвід Європи? (відео)

В Україні близько одного мільярда квадратних метрів житла є застарілим. Це до 80% усіх житлових будинків в Україні. 8% з них взагалі непридатні для життя, підрахували в Міністерстві розвитку громад і територій України. Це переважно радянські п’ятиповерхові цегляні і панельні будинки, так звані "хрущовки". У Європі таке помешкання вже давно ревіталізували. А які плани в України?