 Ревіталізація ″хрущовок″: чи може Україна запозичити досвід Європи? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.02.2020

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Політика й суспільство

Ревіталізація "хрущовок": чи може Україна запозичити досвід Європи? (відео)

Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?

Німеччина має успішний досвід ревіталізації панельних будинків часів соціалізму (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Німеччина має успішний досвід ревіталізації панельних будинків часів соціалізму

В Україні близько одного мільярда квадратних метрів житла є застарілим. Це до 80% усіх житлових будинків в Україні. 8% з них взагалі непридатні для життя, підрахували в Міністерстві розвитку громад і територій України. Це переважно радянські п’ятиповерхові цегляні і панельні будинки, так звані "хрущовки". У Європі таке  помешкання вже давно ревіталізували. А які плани в України?

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Як зрушити з мертвої точки проблему старих хрущовок в Україні

В Україні дедалі гостріше постає проблема застарілого житлового фонду. Що робити зі старими хрущовками і чому досі не вдалося приступити до вирішення цього питання, з'ясовувала DW. (22.08.2019)  

Розумні будинки: нове життя естонських хрущовок

В Естонії в 1960-х роках збудували приблизно 6000 хрущовок. Мета нового проекту SmartEnCity - перетворити деякі з них на енергоефективні будинки. Репортаж DW з Тарту. (02.08.2019)  

Дніпропетровські будівельники пропонують дати „хрущовкам” друге життя

У Дніпропетровську винайшли спосіб реконструкції радянських “хрущовок”. Проект, розроблений фахівцями Придніпровської будівельної академії, дозволить подовжити життя будинків ще принаймні на півстоліття. (25.09.2007)  

Хрущівка, монастир, бункер: нові концепції житла у ФРН (відео)

Через брак нерухомості у великих німецьких містах та модний нині попит на оригінальність нікому непотрібні споруди стають модним житлом у Німеччині. (14.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Що німці роблять зі своїми "хрущовками" (18.10.2018)  

Хрущовки під знесення: як понад мільйон москвичів можуть втратити домівки (25.04.2017)  

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Кольорові та комфортні будинки замість сірих, обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у Німеччині та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?

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