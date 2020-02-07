Ревіталізація "хрущовок": чи може Україна запозичити досвід Європи? (відео)

Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?
В Україні близько одного мільярда квадратних метрів житла є застарілим. Це до 80% усіх житлових будинків в Україні. 8% з них взагалі непридатні для життя, підрахували в Міністерстві розвитку громад і територій України. Це переважно радянські п’ятиповерхові цегляні і панельні будинки, так звані "хрущовки". У Європі таке помешкання вже давно ревіталізували. А які плани в України?
В Україні дедалі гостріше постає проблема застарілого житлового фонду. Що робити зі старими хрущовками і чому досі не вдалося приступити до вирішення цього питання, з'ясовувала DW. (22.08.2019)
В Естонії в 1960-х роках збудували приблизно 6000 хрущовок. Мета нового проекту SmartEnCity - перетворити деякі з них на енергоефективні будинки. Репортаж DW з Тарту. (02.08.2019)
У Дніпропетровську винайшли спосіб реконструкції радянських “хрущовок”. Проект, розроблений фахівцями Придніпровської будівельної академії, дозволить подовжити життя будинків ще принаймні на півстоліття. (25.09.2007)