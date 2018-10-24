Революція у синагозі: жінка веде іудейське богослужіння (відео)

За Торою жінка має дбати про родину і тому не повинна молитися так багато, як чоловік, вважають ортодоксальні іудеї. Жінка як співець молитов у синагозі - для багатьох віруючих євреїв це означає, що світ перевернувся. Жінки гарно співають. Але жіночий голос може не дати чоловікам зосередитись на молитві. Вони починають слухати красу жіночого голосу або розглядати саму жінку. І тоді в них з'являються думки, які не мають нічого спільного з молитвою, каже кантор Моше Хайон.