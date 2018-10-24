 Революція у синагозі: жінка веде іудейське богослужіння (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.10.2018

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Культура й стиль життя

Революція у синагозі: жінка веде іудейське богослужіння (відео)

Перша у Франції жінка, яка веде іудейські богослужіння у синагогах - це справжня революція для ортодоксальних іудеїв. Історично роль головного співця молитов - чоловіча справа. Але нині все змінюється.

Софія Фалькович - перша у Франції жінка, яка веде іудейські богослужіння у синагогах

Софія Фалькович - перша у Франції жінка, яка веде іудейські богослужіння у синагогах

За Торою жінка має дбати про родину і тому не повинна молитися так багато, як чоловік, вважають ортодоксальні іудеї. Жінка як співець молитов у синагозі - для багатьох віруючих євреїв це означає, що світ перевернувся. Жінки гарно співають. Але жіночий голос може не дати чоловікам зосередитись на молитві. Вони починають слухати красу жіночого голосу або розглядати саму жінку. І тоді в них з'являються думки, які не мають нічого спільного з молитвою, каже кантор Моше Хайон. 

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