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Реверс газу

Реверс газу - зміна напрямку перекачування газу в протилежний бік. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реверс газу".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українська ГТС почала віртуальний реверс газу з Польщі

Українська ГТС почала віртуальний реверс газу з Польщі 24.01.2020

Керівник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив про початок так званого віртуального реверсу газу з Польщі.
Путін: Газопостачання України залежить від транзиту газу через неї

Путін: Газопостачання України залежить від транзиту газу через неї 27.04.2019

Президент Росії Володимир Путін заявив, що без транзиту російського газу через Україну не буде і газопостачання. Він підрахував, що Україна зараз переплачує за газ в два рази.

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019) 27.02.2019

Поки в Європі сперечаються, чи потрібен "Північний потік-2", неподалік від кордону з Польщею повним ходом будується його сухопутне продовження Eugal. Цими трубами російський газ піде на південь - в обхід України. Дивіться репортаж DW.
Фактчек DW: Чи справді Північний потік-2 економічно необґрунтований? (відео)

Фактчек DW: Чи справді "Північний потік-2" економічно необґрунтований? (відео) 11.04.2018

Петро Порошенко напередодні заявив, що будівництво "Північного потоку-2" не має економічно виправданого підґрунтя. DW перевірила, чи це так.

Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018) 10.04.2018

Будівництво "Північного потоку-2" не має економічно виправданого підґрунтя. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. DW перевірила, чи справді це так.

МВФ вимагає подальшого підвищення цін на газ в Україні

МВФ вимагає подальшого підвищення цін на газ в Україні 18.12.2017

Український уряд має довести рівень цін на газ на внутрішньому ринку до рівня цін на імпортний газ, що має стимулювати споживачів до економії газу та обмежити корупцію, наголошують у Міжнародному валютному фонді.
Енергонезалежність України: європейського газу не вистачить

Енергонезалежність України: європейського газу не вистачить 22.06.2016

Уряд України ставить собі за мету позбутися залежності від імпортного газу. Але енергоексперти застерігають, що для створення запасів палива на зиму доведеться купувати газ не лише в ЄС, а й в Росії.
Порошенко розповів, про що говоритиме із Меркель та Олландом

Порошенко розповів, про що говоритиме із Меркель та Олландом 20.08.2015

Президент України під час зустрічі в Берліні планує обговорити питання ескалації на Донбасі та запровадження безвізового режиму. А на переговорах у Брюсселі йтиметься і про реверс газу з Європи.

Українська символіка як злочин - DW Новини (17.08.2015) 17.08.2015

У Москві почався суд через синьо-жовту зірку. Чи може Україна перезимувати без російського газу? "Зачистка" банків у Росії.

DW Новини за 100 секунд (17.08.2015) 17.08.2015

Нові обстріли на Донбасі. Київ нарощує реверс газу. Виставка монстрів у Лондоні.
Нафтогаз має намір до зими накопичити 19 мільярдів кубометрів газу

"Нафтогаз" має намір до зими накопичити 19 мільярдів кубометрів газу 03.08.2015

"Нафтогаз" прискорить темпи закачування газу в підземні сховища шляхом реверсу з Європи. На даний момент у сховищах вже накопичено 13 мільярдів кубометрів газу, до зими планується довести цю цифру до 19 мільярдів.
Україна відновила реверс газу з Угорщини

Україна відновила реверс газу з Угорщини 05.06.2015

Після місячної перерви Україна відновила імпорт газу з Угорщини. За першу добу до України з цього напрямку надійшло 2,8 мільйона кубометрів блакитного палива.
Росія погрожує виставити Україні претензії щодо реверсу газу

Росія погрожує виставити Україні претензії щодо реверсу газу 04.04.2015

Російські юристи вивчають питання законності реверсних поставок європейського газу до України, заявив міністр енергетики Росії. Він також нагадав про вимогу сплатити за поставки газу на Донбас.
Нафтогаз хоче збільшити імпорт газу з Європи до 60 відсотків

"Нафтогаз" хоче збільшити імпорт газу з Європи до 60 відсотків 23.01.2015

Україна в 2015 році має намір збільшити імпорт газу з Європи до 60 відсотків своїх потреб. Таким чином залежність від імпорту з Росії суттєво зменшиться, запевняє голова "Нафтогазу".
Порошенко: За два роки Україна стане енергонезалежною

Порошенко: За два роки Україна стане енергонезалежною 21.01.2015

Президент України впевнений, що за два роки можна буде досягти енергетичної незалежності. Петро Порошенко сподівається на поставки з Європи та технології з видобутку сланцевого газу в Україні.
Угорщина відновила реверс газу в Україну

Угорщина відновила реверс газу в Україну 10.01.2015

Угорський оператор FGSZ з 10 січня відновив газопостачання до України. За даними "Укртрансгазу", імпорт здійснюватиметься в об’ємі 2,7 мільйона кубометрів щодоби.
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