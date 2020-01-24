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Реверс газу - зміна напрямку перекачування газу в протилежний бік. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реверс газу".
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Поки в Європі сперечаються, чи потрібен "Північний потік-2", неподалік від кордону з Польщею повним ходом будується його сухопутне продовження Eugal. Цими трубами російський газ піде на південь - в обхід України. Дивіться репортаж DW.