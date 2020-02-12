Політика й суспільство

Реанімація "Мінська-2" і війна на Донбасі: три варіанти розвитку подій (відео)

Ухвалені п'ять років тому мінські домовленості, так званий "Мінськ-2", фактично не виконуються. На Донбасі не припиняються обстріли і продовжують гинути українські вояки. Чи можна реанімувати чи замінити мінські угоди?

Один з раундів 16-годинних переговорів з 11 по 12 лютого 2015 року в Мінську

Постійні обстріли, поранені і вбиті українські вояки. Майже щодня повідомляється про порушення бойовиками на Донбасі режиму припинення вогню. Мінські домовленості фактично не виконуються. Чи можна їх реанімувати чи замінити більш дієвими? І який "план Б" має команда Зеленського?

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