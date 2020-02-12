 Реанімація ″Мінська-2″ і війна на Донбасі: три варіанти розвитку подій (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.02.2020

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Політика й суспільство

Реанімація "Мінська-2" і війна на Донбасі: три варіанти розвитку подій (відео)

Ухвалені п'ять років тому мінські домовленості, так званий "Мінськ-2", фактично не виконуються. На Донбасі не припиняються обстріли і продовжують гинути українські вояки. Чи можна реанімувати чи замінити мінські угоди?

Один з раундів 16-годинних переговорів з 11 по 12 лютого 2015 року в Мінську

Один з раундів 16-годинних переговорів з 11 по 12 лютого 2015 року в Мінську

Постійні обстріли, поранені і вбиті українські вояки. Майже щодня повідомляється про порушення бойовиками на Донбасі режиму припинення вогню. Мінські домовленості фактично не виконуються. Чи можна їх реанімувати чи замінити більш дієвими? І який "план Б" має команда Зеленського?

 

 

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Мінським угодам щодо Донбасу п'ять років: чи чекати Мінська-3?

Після п'яти років з дати підписання мінські угоди щодо Донбасу так і не виконані. Нині вони переживають свого роду спробу реанімації. Успіх може бути вигідним не лише Києву, а й Москві. (12.02.2020)  

Путін виступив категорично проти перегляду мінських угод

Дискусії про перегляд мінських угод є "неприйнятними і контрпродуктивними", заявив президент РФ Володимир Путін. Раніше Київ припускав можливість виходу з мінських угод. (20.11.2019)  

Зеленський: Путін розуміє, що війну треба закінчити

За словами президента України Володимира Зеленського, російський президент Володимир Путін розуміє, що війну на Донбасі треба закінчити. Вибори в регіоні можливі вже восени, вважає Зеленський. (11.02.2020)  

У Кремлі позитивно оцінили рішення Києва щодо "формули Штайнмаєра"

Рішення Києва щодо підтвердження так званої "формули Штайнмаєра" у Кремлі розцінили як важливий крок для реалізації попередніх домовленостей щодо Донбасу. (02.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)  

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"Мінськ-2" і війна на Донбасі: як змусити мінські домовленості працювати (12.02.2020) 12.02.2020

Ухвалені п'ять років тому мінські домовленості, так званий "Мінськ-2", фактично не виконуються. На Донбасі не припиняються обстріли і продовжують гинути українські вояки. Чи можна реанімувати чи замінити мінські угоди?

Ukraine Soldaten nach dem Abzug aus Debalzewe

Мінським угодам щодо Донбасу п'ять років: чи чекати Мінська-3? 12.02.2020

Після п'яти років з дати підписання мінські угоди щодо Донбасу так і не виконані. Нині вони переживають свого роду спробу реанімації. Успіх може бути вигідним не лише Києву, а й Москві.

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Докладно

Один з раундів 16-годинних переговорів з 11 по 12 лютого 2015 року в Мінську

"Мінськ-2" і війна на Донбасі: три варіанти розвитку подій

Ухвалені 5 років тому мінські домовленості, так званий "Мінськ-2", не виконуються. Чи можна реанімувати мінські угоди?  

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