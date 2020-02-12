Реанімація "Мінська-2" і війна на Донбасі: три варіанти розвитку подій (відео)

Ухвалені п'ять років тому мінські домовленості, так званий "Мінськ-2", фактично не виконуються. На Донбасі не припиняються обстріли і продовжують гинути українські вояки. Чи можна реанімувати чи замінити мінські угоди?
Постійні обстріли, поранені і вбиті українські вояки. Майже щодня повідомляється про порушення бойовиками на Донбасі режиму припинення вогню. Мінські домовленості фактично не виконуються. Чи можна їх реанімувати чи замінити більш дієвими? І який "план Б" має команда Зеленського?
Після п'яти років з дати підписання мінські угоди щодо Донбасу так і не виконані. Нині вони переживають свого роду спробу реанімації. Успіх може бути вигідним не лише Києву, а й Москві. (12.02.2020)
Дискусії про перегляд мінських угод є "неприйнятними і контрпродуктивними", заявив президент РФ Володимир Путін. Раніше Київ припускав можливість виходу з мінських угод. (20.11.2019)
За словами президента України Володимира Зеленського, російський президент Володимир Путін розуміє, що війну на Донбасі треба закінчити. Вибори в регіоні можливі вже восени, вважає Зеленський. (11.02.2020)