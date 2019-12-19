Реальні зарплати в Німеччині зростають шостий рік поспіль

Рівень реальних доходів у Німеччині в 2019 році зріс вшосте поспіль. У той час, як показники заробітних плат минулого року збільшилися на 2,6 відсотка, споживчі ціни зросли лише на 1,4 відсотка. Таким чином реальні зарплати за рік підвищилися на 1,2 відсотка, повідомило в середу, 12 лютого, Федеральне статистичне відомство Німеччини.

У 2018 році аналогічний показник склав 1,3 відсотка. "Таким чином, в 2019 році продовжилася тенденція минулих років, протягом яких загальні суми заробітку найманих працівників росли швидче, ніж споживчі ціни", - йдеться в заяві відомства.

З 2010 року зростання реальних цін у Німеччині щорічно становило в середньому 1,2 відсотка. Ця тенденція, а також рекордний рівень зайнятості останніх років значною мірою пожвавили економічне зростання в країні.

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