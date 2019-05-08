 Реакція на відхід Ірану від угоди: країни-підписанти розділилися на два табори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

Реакція на відхід Ірану від угоди: країни-підписанти розділилися на два табори

Німеччина закликає Іран зберегти ядерну угоду, а у Франції говорять про можливість відновлення санкцій. Натомість Китай та Росія виступили з підтримкою дій Ірану.

Установка для конверсії урану в Ірані, архівне фото

Установка для конверсії урану в Ірані, архівне фото

Німеччина закликала Іран не відмовлятися від власних зобов'язань за ядерною угодою, після того як Іран заявив, що не буде дотримуватися обмежень угоди щодо зберігання збагаченого урану, якщо країни-підписанти угоди не допоможуть Тегерану обійти нові американські санкції. Про це у середу, 8 травня, заявив речник німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Ми як європейці, як німці будемо виконувати свою частину угоди та очікуємо повного її виконання також і з боку Ірану", - зазначив Зайберт, запевнивши, що Берлін бажає зберегти угоду.

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Натомість, у Великобританії зайняли більш жорстку позицію. Згідно заяви заступника міністра іноземних справ країни Марка Філда, на Іран "очікуватимуть наслідки", якщо той відмовиться від виконання угоди. "Ми на цьому етапі поки не говоримо про відновлення санкцій, але треба пам'ятати, що їх було знято саме взамін на ядерні обмеження", - зазначив Філд, який назвав рішення Тегерану "небажаним кроком".

Париж: не виключені нові санкції

Не виключають відновлення європейських санкцій і у Франції, заявив у середу міністерка оборони країни Флоранс Парлі. За її словами, ці санкції не запроваджені, бо Іран поки дотримувався своїх зобов'язань за ядерною угодою. "Якщо ці зобов'язання не будуть дотримуватися, це питання (санкцій, - Ред.) звичайно постане", - зазначила Парлі.

На тлі такої реакції частини країн-підписантів угоди прем'єр Ізраїлі Беньямін Нетаньяху пообіцяв не допустити появи у Ірану ядерної зброї. "Ми не дозволимо Ірану створити ядерну зброю. Ми продовжимо битися з тими, хто має намір нас вбити", - зазначив Нетаньяху у промові, присвяченій Дню пам'яті Ізраїлю.

Росія і Китай з розумінням сприйняли позицію Ірану

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив у середу, що нинішні кроки Ірану щодо ядерної угоди є легітимними. За його словами, дії Ірану передбачені Спільним всеосяжним планом дій (ядерною угодою. - Ред.). 

У Китаї своєю чергою поклали відповідальність на Сполучені Штати Америки за "подальше поглиблення" напруження навколо іранської ядерної угоди. У МЗС КРН заявили, що Пекін високо цінував "суворе дотримання" Тегераном ядерної угоди, з якої президент США Дональд Трамп вийшов рівно рік тому. 

Натомість міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив у середу, що європейські країни-підписанти ядерної угоди не дотримуються "жодного зі своїх зобов'язань", на відміну від РФ та Китаю, яких Заріф назвав "нашими друзями, які залишилися у дуже гарних відносинах з нами протягом цього року". Говорячи про європейські держави, Заріф зауважив, що вони проголошували "дуже гарні заяви, але на практиці нічого не відбувалося".

8 травня Іран поінформував лідерів Великобританії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції про свою відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Відповідні листи були передані в міністерстві закордонних справ Ірану послам країн, які залишилися сторонами угоди після виходу з неї США. 

Як згодом повідомили у Вищій раді національної безпеки країни, Іран не вважає за необхідне дотримуватися обмежень угоди щодо зберігання збагаченого урану та важкої води.

Президент Ірану Хассан Роухані, коментуючи крок Тегерана, дав п'яти країнам 60 днів, щоб виконати свої обіцянки щодо банківського та нафтового секторів, інакше країна підвищить рівень збагачення урану.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

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    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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