РБ ООН застерігає від погіршення гуманітарної ситуації в Сирії

Рада Безпеки ООН у середу, 16 жовтня, застерегла щодо ризиків значного погіршення гуманітарної ситуації на північному сході Сирії. При цьому в заяві, яку РБ ООН одноголосно ухвалила за зачиненими дверима після свого другого з початку турецького вторгнення до Сирії засідання, немає згадки про воєнні дії Анкари проти курдських повстанців, повідомляє агенція Reuters. Разом з тим члени Ради Безпеки ООН "висловлюють глибоке занепокоєння через ризики розосередження терористів" угруповання "Ісламська держава" територією Сирії на тлі ситуації, яка склалася.

Європа засуджує дії Анкари

Запит про проведення консультацій надійшов від п'яти європейських членів РБ ООН - Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі та Бельгії. Після засідання постійні представники зазначених вище країн, а також Естонії, виступили зі своєю заявою. "Члени ЄС засуджують односторонню військову операцію Туреччини на північному сході Сирії і закликають Туреччину припинити її", - заявив представник Німеччини при ООН Крістоф Гойсген (Christoph Heusgen) від імені європейських країн, цитує агенція "Інтерфакс".

Представниця США у Радбезі ООН Келлі Крафт своєю чергою закликала Туреччину припинити наступ у Сирії та негайно проголосити перемир'я. Тоді як представник Росії в РБ ООН Василь Небензя повідомив, що Анкара запевнила Москву у тому, що поважатиме територіальну цілісність Сирії.

Кобані під контролем Дамаска

Тим часом сирійські урядові війська, підтримувані російськими солдатами, увійшли до міста Кобані, повідомив у середу ввечері базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Раніше в середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька наступальна операція на півночі Сирії завершиться лише у тому разі, якщо курдські "терористи" складуть зброю і залишать прикордонну територію.

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін та офіційний Дамаск.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди, зокрема, Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, Євросоюз засудив наступ, а США запровадили проти Туреччини економічні санкції.