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Рамуш Харадінай

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рамуш Харадінай". Рамуш Харадінай - косовський політик.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рамуш Харадінай". Косовсько-албанський політик Рамуш Харадінай був прем'єр-міністром Косова з 2004 до 2005 року. Вдруге посаду глави уряду Косова він обійняв 9 вересня 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Парламент Косова висловив довіру новому уряду

Парламент Косова висловив довіру новому уряду 03.02.2020

Парламент Косова висловив довіру новому коаліційному уряду, про який домовилися напередодні. Прем'єр-міністром став лідер партії "Самовизначення" Альбін Курті.
У Косові в останній момент домовилися про урядову коаліцію

У Косові в останній момент домовилися про урядову коаліцію 02.02.2020

Лідери двох колишніх опозиційних партій в останній момент домовилися про створення урядової коаліції у Косові. Процес переговорів був важким і тривалим через суперечки стосовно розподілу посад.
Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові

Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові 07.10.2019

Опозиціонери виступають за відновлення переговорів з Сербією. Демократична партія Косова, що мала владу з 2007 року, визнала поразку.

У Косові почалися дострокові парламентські вибори

У Косові почалися дострокові парламентські вибори 06.10.2019

Після відставки експрем'єра Косова Рамуша Харадіная через обвинувачення в імовірних воєнних злочинах у країні відбуваються позачергові вибори до парламенту.
Парламент Косова оголосив про саморозпуск

Парламент Косова оголосив про саморозпуск 22.08.2019

Парламент Республіки Косово заявив про саморозпуск. Нові вибори мають відбутися протягом наступних 45 днів.
Глава уряду Косова подав у відставку через підозри суду в Гаазі

Глава уряду Косова подав у відставку через підозри суду в Гаазі 19.07.2019

Очільник уряду Косова Рамуш Харадінай заявив, що йде у відставку, оскільки Міжнародний трибунал у Гаазі вважає його причетним до злочинів під час війни в Косові у 1998-1999 роках.
Напруженість у відносинах між Косовом та Сербією зростає

Напруженість у відносинах між Косовом та Сербією зростає 22.11.2018

У Белграді повідомляють про направлення Приштиною силовиків в населені сербами північні райони Косова. Натомість Приштина запевняє. що не скасує високі мита на сербські товари аж до визнання Сербією незалежності Косова.
Косово хоче залучити США або ФРН як посередника у переговорах із Сербією

Косово хоче залучити США або ФРН як посередника у переговорах із Сербією 30.06.2018

Нинішні посередники із Брюсселя не можуть зрушити переговори з мертвої точки, вважає прем'єр Косова Рамуш Харадінай. Тому за справу мають взятися США або Німеччина.

Парламент Косова два дні поспіль не може обрати голову

Парламент Косова два дні поспіль не може обрати голову 04.08.2017

Парламенті Косова виявився недієздатним - немає кворуму. В залі засідань присутні лише 59 зі 120 обраних депутатів.
Коментар: У Косові перемагають націоналісти

Коментар: У Косові перемагають націоналісти 12.06.2017

Після парламентських виборів у Косові два блоки вважають себе переможцями. І хоча обидва - націоналістичні, спільний уряд навряд чи буде, вважає Адельгайд Файльке. Одна з найбідніших країн Європи переживає буремні часи.
У Косові відбуваються позачергові вибори до парламенту

У Косові відбуваються позачергові вибори до парламенту 11.06.2017

Позачергові парламентські вибори у Косові були проголошені через урядову кризу, яка закінчилась висловленням недовіри уряду. Перед новим урядом стоятимуть непрості завдання.
Чи екстрадують до Сербії колишнього косовського прем'єра?

Чи екстрадують до Сербії колишнього косовського прем'єра? 05.03.2017

6 квітня французький суд вирішить питання про видачу Сербії колишнього прем'єра Косова Хамуша Харадіная. Політик прокоментував DW звинувачення Белграда на його адресу.
Екс-главу уряду Косова затримали у Франції

Екс-главу уряду Косова затримали у Франції 05.01.2017

Колишній перм'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай затриманий за запитом Сербії. У найближчі дні очікується рішення про екстрадицію.
Загроза хаосу в річницю незалежності Косова

Загроза хаосу в річницю незалежності Косова 17.02.2016

17 лютого виповнюється 8 років з дня проголошення незалежності Косова. Але обстановка у країні напружена до межі - опозиція блокує парламент і влаштовує вуличні протести.
Белград обурений виправданням у Гаазі екс-прем'єра Косова

Белград обурений виправданням у Гаазі екс-прем'єра Косова 30.11.2012

У Сербії обурені виправданням екс-прем'єра Косова Рамуша Харадіная. Напередодні Міжнародний трибунал з колишньої Югославії виніс йому вже другий виправдувальний вирок.