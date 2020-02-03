На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рамуш Харадінай". Рамуш Харадінай - косовський політик.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рамуш Харадінай". Косовсько-албанський політик Рамуш Харадінай був прем'єр-міністром Косова з 2004 до 2005 року. Вдруге посаду глави уряду Косова він обійняв 9 вересня 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.