Рак молочної залози: німецькі дослідники представили аналіз крові для раннього виявлення

Рак молочної залози є найбільш поширеним різновидом раку у жінок у промислово розвинених країнах - близько 30 відсотків усіх випадків цієї хвороби. Якщо пухлину виявити на ранній стадії, шанс виживання пацієнтки зростає до 95 відсотків.

Новий різновид аналізу крові може допомогти з цим важливим раннім виявленням. Новий аналіз може вийти на медичний ринок вже цього року, припускають дослідники з німецького Гейдельберга. Тест має діагностувати рак молочної залози майже так само, як і звичайні методи: мамографія (рентген грудей), ультразвукове дослідження або магнітно-резонансна томографія (МРТ).

Цей метод не замінює традиційну діагностику

Мета дослідників - якомога раніше навчитися виявляти рак грудей

Новий тест аж ніяк не має повністю замінити звичайні діагностичні методи. Швидше за все, він міг би допомогти діагностувати рак молочної залози ще раніше і ще точніше. Команда під керівництвом професора Крістофа Зона (Christoph Sohn) з Університетської гінекологічної клініки Гейдельберга представила тест 21 лютого на конгресі підвищення кваліфікації Федеральної медичної академії в Дюссельдорфі.

В основі нового аналізу крові лежить процедура, яка називається "рідка біопсія" - дослівно "вибірка рідких тканин". Ця процедура не є абсолютно новою. Наприклад, дослідницька група з Великобританії, Данії, Польщі, Нідерландів та Іспанії опублікувала дослідження у листопаді торік, у якому представила безліч можливостей скрінінгу раку через аналіз крові. Вони вже були здатні ідентифікувати до восьми видів раку за допомогою рідкої біопсії - хоча сам відсоток виявлень хвороби був невисокий.

Мамографія - метод діагностики, який здатний виявити захворювання на ранній стадії

Наприклад, лише кожен третій випадок раку молочної залози ідентифікували за цією процедурою. У порівнянні з мамографією цей метод програє. Мамографія має коефіцієнт виявлення близько 78 відсотків. Гейдельберзьким дослідникам вдалося доопрацювати рідку біопсію спеціально для виявлення раку молочної залози і досягти чутливості діагностики до 75 відсотків.

Лікарі зосередилися на п'ятнадцятьох конкретних біомаркерах в крові. Це сигнальні речовини клітин пухлини, які розповсюджуються в крові. Для дослідження достатньо кількох мілілітрів крові. Таким чином, тест можна зробити як частину регулярного аналізу крові у сімейного лікаря.

Чим молодше, тим краще

Тест може бути особливо корисним для жінок у віці до 50 років, яких вважають групою ризику, оскільки їхні матері або бабусі мали рак молочної залози. Тут ймовірність коефіцієнту виявлення навіть збільшується до 80-90 відсотків.

Чим старше пацієнти, тим більш неточними будуть результати. Для людей старше 50 років чутливість знижується до 60 відсотків. 50 років - це також вік, у якому, зазвичай, медичні страхові компанії оплачують мамографію. Тому обидва методи діагностики добре доповнюють одне одного.

МРТ може бути більш інформативною, ніж мамографія

Аналіз крові може також виявити пухлини, які не виявлені на мамографі, оскільки тканина молочної залози занадто щільна. Крім того, є пацієнти, які не можуть проходити мамографію з інших медичних причин. За певних обставин груди можуть сильно стискатися. МРТ має свій недолік - досить високий рівень радіаційного випромінення рентгену.

Дослідники впевнені, що вони зможуть розпочати тестування у поточному році. Вони обґрунтовують свою оптимістичну точку зору так званими груповими дослідженнями. За останні дванадцять місяців вони обстежили понад 900 жінок, з яких 500 - пацієнтки з раком молочної залози. Дослідження триває і, як очікується, до завершення у ньому візьмуть участь дві тисячі пацієнток.

Тепер лікарі сподіваються, що зможуть виявляти ще більше ракових захворювань, ще таких, наприклад, як рак яєчників. Крім того, метастази або рецидиви - повторні спалахи пухлин - зможуть ще краще розпізнавати. Цей досвід також може допомогти під час хіміотерапії, створення відповідного коктейлю медикаментів та пристосування його до пацієнта.